04 июля 2024, 02:04

МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за скандального жеста футболиста

РИА «Новости»
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Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал во время игры с командой Австрии в 1/8 финала показал жест турецких националистов. После матча футболист заверил, что в его действиях «не было никакого скрытого послания».

УЕФА инициировала расследование этой ситуации, что не понравилось турецким дипломатам. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили о недопустимости расследования в отношении футболиста.

«Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа, который не был направлен против кого-либо», - сказано в заявлении МИД.

Матч 1/8 финала Турция - Австрия прошел накануне в Лейпциге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Оба гола забил Мерих Демирал.

Турция впервые за последние 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В субботу, 6 июля ей предстоит сыграть с командой Нидерландов.

Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Турция Дипломатия Футбол
04 июля 2024, 00:13
Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в 27 лет
РИА «Новости»
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Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия скончался на 28-м году жизни. Об сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в Facebook*.

Причина смерти Цурцумии не называлась. Федерация спортивной борьбы России на сайте также выразила соболезнования в связи со случившимся семье спортсмена.

«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким Цурцумия», - отметили в сообщении.

По данным портала «Грузия.Online» , спортсмена нашли мертвым в его доме в Хоби.

Нугзари Цурцумия завоевал титул чемпиона мира в 2019 году в весовой категории до 55 килограммов. Также в его арсенале две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия Спортсмены
03 июля 2024, 06:18
Скандальное высказывание бойца ММА Рзаева о русском сопернике проверит прокуратура
Unsplash
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Боец Джавид Рзаев оскорбил оппонента на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Федерация бокса России дисквалифицировала его и обратилась в Генпрокуратуру, сообщила пресс-служба.

«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца», - заявила федерация.

Скандал прогремел 22 мая. Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей», но позже извинился. Кроме проверки действий самого спортсмена федерация решила оценить работу его промоутера.

Другой спортсмен, футболист Матвей Сафонов , попал в поле зрения правоохранителей из-за долгов по алиментам. Он уехал во Францию выступать за ПСЖ. Приставы получили доступ к его счетам и списали первый транш на погашение выплат.

Генпрокуратура РФ Бокс
03 июля 2024, 00:40
Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2024
РИА «Новости»
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Стали известны четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу 2024 года, которые продолжат бороться за победу. По итогу определились восемь сильнейших сборных, включая команды Турции и Нидерландов.

Последний матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся между турецкой и австрийской сборными, в котором турки победили со счетом 2:1. После этого все пары на ¼ финала определились.

В пятницу, 5 июля, на поле встретятся две пары четвертьфиналистов: сборные Испании и Германии, а также Португалии и Франции. Победители потом будут играть в полуфинале.

На следующий день встретятся еще две пары команд. Турция сыграет против Нидерландов, англичане против швейцарцев. Сильнейшим из них потом предоставится возможность побороться за победу во втором полуфинале.

Ранее сообщили, что турецкая сборная впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. В прошлый раз команда завоевала бронзовую медаль, показав свой лучший результат в истории.

Евро Турция Спортсмены Футбол Европа Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
03 июля 2024, 00:21
Турция впервые за 16 лет вышла в четвертьфинал Евро-2024
РИА «Новости»
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Сборная Турции сразилась с командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:1 в пользу турок.

В сборной Турции дублем отметился Мерих Демирал (1-я и 59-я минуты). У австрийцев отличился Михаэль Грегорич (66). Все голы в матче забили после угловых.

Таким образом, сборная Турции впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда по итогам турнира показала свой лучший результат в истории, завоевав бронзовую медаль.

В четвертьфинале турецкие футболисты выйдут на поле с командой Нидерландов. Матч состоится 6 июля в Берлине.

Накануне сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.

Австрия Турция Футбол Европа

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