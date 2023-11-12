МИД России напомнил МОК о недопустимости дискриминации спортсменов

Таким образом она отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который говорил, что спорт должен быть политически нейтрален, но не может находиться вне политики.

«Напомню, спорт еще не приемлет какой-либо формы дискриминации - языковой, расовой, религиозной, по социальному и национальному происхождению, сексуальной ориентации, политическому характеру, рождению или иному статусу, обладанию собственности. Как много из олимпизма попрано, искажено и предано забвению», - написала она.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских спортсменов на соревнования под своей эгидой, но в нейтральном статусе, без гимна, флага и национальной символики на одежде. В комитете подчеркивали, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 «примут в соответствующие сроки».

Ранее Бах заявил, что предложение допустить Россию к Олимпийским играм в 2024 году поддерживают большинство руководителей спортивных федераций.