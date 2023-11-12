12 ноября 2023, 16:43

МИД России напомнил МОК о недопустимости дискриминации спортсменов

РИА «Новости»
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Спорт не приемлет любой формы дискриминации, в том числе по политическому принципу. Об этом в Telegram-канале напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который говорил, что спорт должен быть политически нейтрален, но не может находиться вне политики.

«Напомню, спорт еще не приемлет какой-либо формы дискриминации - языковой, расовой, религиозной, по социальному и национальному происхождению, сексуальной ориентации, политическому характеру, рождению или иному статусу, обладанию собственности. Как много из олимпизма попрано, искажено и предано забвению», - написала она.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских спортсменов на соревнования под своей эгидой, но в нейтральном статусе, без гимна, флага и национальной символики на одежде. В комитете подчеркивали, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 «примут в соответствующие сроки».

Ранее Бах заявил, что предложение допустить Россию к Олимпийским играм в 2024 году поддерживают большинство руководителей спортивных федераций.

Мария Захарова Международный олимпийский комитет
12 ноября 2023, 12:46
Брат Нурмагомедова сделал заявление на фоне скандала с допингом
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Выступающий в Bellator российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с лекарствами. Об этом он написал в социальной сети.

«Запрещенное вещество попало в мой организм через препараты, которые прописал врач. За несколько месяцев до поединка с Примусом я провел курс лечения, однако не сообщил об этом атлетической комиссии заранее. Они провели свое расследование, я предоставил соответствующие медицинские справки и выписки, из-за чего срок дисквалификации составил шесть месяцев, а не больше», - сообщил боец.

В субботу стало известно, что атлетическая комиссия Калифорнии дисквалифицировала бойца на полгода за наличие запрещенного вещества в допинг-пробе. Его последний поединок с представителем США Брентом Примусом аннулировали, а также оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Боец является братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональной карьере Усман провел 18 боев и одержал 18 побед, он владеет чемпионским поясом Bellator в легком весе.

Допинг Россия Смешанные боевые искусства MMA
12 ноября 2023, 07:39
Российский боец Павлович уступил нокаутом британцу Аспинэллу на турнире UFC
Соцсети
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Российский боец Сергей Павлович проиграл представителю Великбританции Тому Аспинэллу в соглавном бою на турнире UFC 295.

UFC
12 ноября 2023, 07:10
Овечкин повторил рекорд легендарного канадца Гретцки
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в матче регулярных чемпионатов НХЛ.

В ночь на воскресенье столичный клуб победил «Нью-Йорк Айлендерс», россиянин отметился дублем.

Свой второй гол Овечкин забросил в уже пустые ворота на последней 60-й минуте игры.

Для нападающего этот гол стал 56-м в карьере, когда ему удалось отправить шайбу в пустой створ, по этому показателю он сравнялся с Гретцки и повторил его рекорд.

Всего в регулярных чемпионата НХЛ Овечкин забросил 826 голов в 1360 матчах. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов заокеанской лиги в истории. Лидерство принадлежит Гретцки, который записал на свой счет 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.

Ранее россиянин установил очередной рекорд в НХЛ, первым в истории забросив 300 шайб в численном большинстве.

Хоккей Александр Овечкин
12 ноября 2023, 00:18
Российского бойца Усмана Нурмагомедова поймали на допинге
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Защитившего титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при состязаний Bellator российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова отстранили на полгода из-за положительной допинг пробы. Об этом со ссылкой главу атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостера сообщил журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что кроме отстранения комиссия аннулировала результаты последнего боя Нурмагомедова, выписала ему штраф в размере 50 тысяч долларов, а также передала все данные во Всемирную антидопинговую комиссию (WADA).

В турнире Bellator 300 Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Брентом Примусом по единогласному решению судей. Но после положительного анализа на запрещенное вещество в допинг-пробе результаты аннулировали.

Руководитель CSAC отметил, что у Нурмагомедова был на руках рецепт на обнаруженное лекарство, но по какой-то причине он не указал его в своей заявке. О каком веществе идет речь спортивный функционер не уточнил.

Ситуацию с российским спортсменом прокомментировал его соперник Брент Примус. Он поблагодарил CSAC и Bellator за совместную работу в продвижении чистого спорта и пообещал вернуться на соревнования.

Усман Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках ММА. По итогам чемпионата Bellator россиянин вошел в тройку лучших представителей вне зависимости от весовых категорий.

США Допинг Россия Смешанные боевые искусства MMA

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