МИД назвал разрушающими российский футбол решения УЕФА и ФИФА

Так она прокомментировала отказ УЕФА включить российскую сборную в состав участников Лиги наций сезона 2024/2025. Эта ситуация ставит под вопрос участие команды в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Захарова подчеркнула, что иностранные спортивные чиновники заблаговременно решили не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, они нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», - подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что Россия всегда выступала за развитие международного сотрудничества в сфере спорта на равных условиях и равном доступе всех государств к соревнованиям. Захарова подчеркнула, что внешнее давление не помешает страны организовывать крупные спортивные соревнования и мероприятия на своей территории.

Жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25 пройдет 8 февраля во Франции. В ходе розыгрыша 54 команды разделят на Лиги A, B, C и D.

О недопуске сборной России организация сообщила в минувшую субботу, 2 декабря, когда объявляла дату жеребьевки.