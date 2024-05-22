Международную велогонку проведут в рамках спортивной программы ПМЭФ

Многодневная гонка стартует в первый день лета и завершится спустя неделю - в субботу, 8 июня.

Во главе составов региональных команд будут чемпионы России Петр Рикунов и Андрей Степанов, а также победитель первенства страны Кирилл Миллер. Защитить титул победителя «Золота Ладоги - 2023» предстоит белорусу Сергею Шевченко. Занявший второе место в генеральной классификации в прошлом году Евгений Соболь станет вместе с ним одним из лидеров команды «Минск».

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян отметил, что интереснейшую борьбу на трассе обеспечит сильный состав гонщиков. По его словам, желанию белорусских спортсменов повторить успех будет противостоять упорство россиян.

«Рассчитываем, что в споре за высокие места будут участвовать и команды других стран. Продолжаем работать над географией участников и усилением конкуренции», - добавил Абрамян.

На велогонку также приедет команда Abu Dhabi Cycling Club. Ее спортивный директор Владимир Гусев рассказал о планах атлетов на форуме «Мир возможностей» в Дубае. «Золото Ладоги» он назвал интересным проектом с огромными перспективами.

«В прошлом году мы уже участвовали в велогонке „Золото Ладоги“. <…> Нам все понравилось: грандиозная природа, классные дороги. Ждите нас и в этом году. В составе нашей команды будут спортсмены не только из ОАЭ, но и из Сирии и Марокко», - уточнил Гусев.

Сопровождать гонщиков и оказывать им техническую помощь при необходимости будут автомобили Lada - Vesta SW Cross NG и Niva Travel. Всех участников застрахует ООО СК «Сбербанк страхование».

В качестве маршрута для велогонки в 2024 году выбрали дороги Ленинградской области и Карелии. Трассу проложат вокруг Ладожского озера и рядом с Выборгским замком, а начнется гонка на современном автодроме «Игора Драйв». Заключительный этап соревнований пройдет в Санкт-Петербурге.