Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
IBSA провела 12 октября спецсессию после генассамблеи Международного паралимпийского комитета. В результате членство Паралимпийского комитета РФ в федерации спорта слепых частично приостановили на два года.
Российские спортсмены теперь не смогут принять участие в Паралимпийских играх под флагом России, однако им оставили возможность соревноваться в индивидуальном нейтральном статусе.
«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генассамблеи IPC о частичном приостановлении членства РФ и Белоруссии на двухлетний период», - сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не ожидала иного решения.