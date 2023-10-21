Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

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IBSA провела 12 октября спецсессию после генассамблеи Международного паралимпийского комитета. В результате членство Паралимпийского комитета РФ в федерации спорта слепых частично приостановили на два года.

Российские спортсмены теперь не смогут принять участие в Паралимпийских играх под флагом России, однако им оставили возможность соревноваться в индивидуальном нейтральном статусе.

«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генассамблеи IPC о частичном приостановлении членства РФ и Белоруссии на двухлетний период», - сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не ожидала иного решения.