Международная федерация хоккея продлила отстранение российских спортсменов

«На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно», - указали в сообщении.

Отстранение белорусских спортсменов также распространили на финальный олимпийский квалификационный раунд, который пройдет в августе. Совет IIHF продолжит рассмотрит реинтеграцию сборных на сезон-2025/26 в мае следующего года.

Бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что российских спортсменов нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем, писал RT. IIHF объявила о решении отстранить от международных соревнований на неопределенный срок сборные России и Белоруссии в конце февраля 2022 года.