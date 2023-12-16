Международная федерация хоккея оставила в силе санкции в отношении Федотова и ЦСКА

Ограничения связаны с нарушением контрактной договоренности с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов заключил соглашение с клубом в 2022 году, затем ушел на год в армию. После этого он подписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24.

IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы, а голкиперу не разрешила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Эти санкции остались в силе.

В сентябре IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5,7 тысячи долларов за участие Федотова в матче за ЦСКА. Голкипер вышел на лед в чемпионате КХЛ против казанского клуба «Ак Барс».