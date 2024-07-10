Месси забил на 10-м крупном международном турнире подряд
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил «Чемпионат».
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил « Чемпионат ».
Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 2:0, еще один гол на счету Хулиана Альвареса.
Для 37-летнего Месси, по данным сайта Sport24 , этот гол стал 109-м за сборную. Аргентинец опередил иранского форварда Али Даеи и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных. Больше голов - 130 - в футболке национальной команды забил только Криштиану Роналду.
Также, как сообщил « Спорт-Экспресс », Месси отличался в шести розыгрышах Кубка Америки. Тем самым он повторил рекорд бразильца Зизиньо, державшийся с 1957 года.
Финал турнира состоится 15 июля. Соперником сборной Аргентины станет победитель матча Уругвай - Колумбия.