31 октября 2023, 01:12

Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

РИА «Новости»
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Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту сезона — 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.

Спортсмен стал обладателем такой награды уже в восьмой раз. Приз вручили в театре Парижа «Шатле».

Вторым после Месси по итогам голосования оказался нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третьим - нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

До этого Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Лионель Месси побил рекорд игрока Луиса Суареса. В игре отборочного турнира чемпионата мира - 2026 с футбольным клубом Перу спортсмен оформил дубль. Теперь на счету его карьеры 31 гол в квалификации, он стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Также в сентябре стало известно о покупке Месси особняка рядом с Майами за 10,8 миллиона долларов. Новый дом футболиста имеет восемь спален и девять ванных комнат.

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту сезона - 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.

Спортсмены Футбол Лионель Месси
30 октября 2023, 15:56
Поцеловавшего футболистку Рубиалеса отстранили на 3 года
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Дисциплинарный комитет ФИФА на три года отстранил от деятельности экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего спортсменку Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщила пресс-служба международной федерации футбола.

«Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Луиса Рубиалеса <…> от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», - указала пресс-служба.

В международной федерации пояснили, что решение связано с событиями, случившимися во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года. Во время празднования победы испанской команды Рубиалес без спроса поцеловал Эрмосо в губы , за что подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

Пресс-служба сообщила, что экс-президента RFEF уведомили об отстранении. Рубиалес может обжаловать это решение в апелляционном комитете ФИФА.

После скандала с поцелуем спортивный функционер ушел в отставку с поста главы RFEF. Кроме того, суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров.

Спортсмены Футбол
30 октября 2023, 11:55
Украинская легкоатлетка рассказала о письме от россиянки Ласицкене
flickr
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Российская трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту на открытом воздухе Мария Ласицкене отправила письмо с поддержкой украинской легкоатлетке Ярославе Магучих. Об этом украинская спортсменка рассказала в эфире YouTube-канала Евгения Пронина.

Сообщение со словами поддержки Ласицкине отправила после чемпионата мира в Орегоне. По мнению Магучих, таким образом спортсменка отреагировала на заявления прессы, которая писала об отсутствии комментариев ситуации со стороны россиянки.

«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: „Я знаю, что ты меня не поймешь“», - отметила украинка.

На летних Олимпийских играх в Токио Магучих назвала клеймом свою совместную фотографию с Ласицкине, завоевавшей золотую медаль, сообщил RT. Спортсменки завернулись в знамена своих команд и обнялись после соревнований. Из-за этого на Украине разгорелся скандал, в результате чего бронзовая призерка подверглась критике.

Спортсмены Украина
30 октября 2023, 09:00
Болельщикам начислят кешбэк за оплату билетов на матчи КХЛ по карте «Мир»
РИА «Новости»
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Поклонники хоккея смогут выгодно приобрести билеты на матчи Континентальной хоккейной лиги благодаря акции, которую запустила платежная система «Мир». Болельщики получат кешбэк 10% за каждую вторую покупку билетов на матчи КХЛ по карте «Мир».

Для участия в акции нужно предварительно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а затем оплатить ею билет онлайн. Кешбэк вернут при покупке на сайтах клубов КХЛ, а также через «Яндекс Афишу», «Чемпионат» или «Кассир.ру». В сумме за один календарный месяц участник акции может получить обратно на карту до 1000 рублей.

Приобрести билеты с кешбэком можно, например, на встречу «Спартака» и ЦСКА, которая состоится в столичном ДС «Мегаспорт» 2 ноября. Начало игры - в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне болельщики сэкономили свыше 25 миллионов рублей при оплате билетов на игры Континентальной хоккейной лиги по карте «Мир», отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович. Организаторы акции решили поддержать поклонников хоккея выгодными предложениями и в новом сезоне.

«Кроме того, мы подготовили много масштабных активностей в рамках чемпионата, чтобы каждый болельщик смог прочувствовать свою причастность к любимому виду спорта», - рассказала Наталья Пейсахович.

Активности от платежной системы «Мир» пройдут в разных регионах и городах страны, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Челябинске, Омске и Владивостоке. На аренах болельщики получат возможность пообщаться с ведущими лидерами мнений из хоккейной индустрии. Любители хоккея также смогут поучаствовать в розыгрышах призов и выиграть билеты на матчи, кастомизированные джерси и атрибутику команд с автографами игроков.

Кроме того, каждому болельщику доступна свежая информация о чемпионате в Telegram-боте «Мир КХЛ». В чате поклонников хоккея ждут эксклюзивный контент от блогеров, конкурсы, главные новости из мира КХЛ и многое другое.

Акция от платежной системы «Мир» продлится до 29 апреля 2024 года. Полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно купить билеты с кешбэком, и другие детали доступны на сайте privetmir.ru.

Спортсмены Хоккей Деньги Кешбэк
30 октября 2023, 02:02
Футболист ударил кулаком арбитра за желтую карточку в Краснодаре
Pxhere
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Футболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного арбитра матча в лицо в матче против «Изумруда». Это произошло 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL. Трансляцию игры вели на YouTube-канале лиги.

На 17-й минуте матча Гапон нарушил правила, после этого арбитр подозвал его, чтобы показать желтую карточку. Между мужчинами началась словесная перепалка, в результате которой футболист нанес удар кулаком по лицу судьи.

Рефери упал на газон. После того, как ему оказали медицинскую помощь, он смог самостоятельно подняться на ноги. Встречу пришлось остановить, а «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение.

Ранее футболисты красноярского клуба «Енисей» накинулись на болбоя , который подавал игрокам команд мячи во время игры. Стычка произошла после матча с подмосковными «Химками». Футболистов из Красноярска разозлил мальчик, который находясь за воротами «Енисея», долго не бросал мяч Ставеру, а потом якобы специально отбросил снаряд в сторону.

Футболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного арбитра матча в лицо в матче против «Изумруда». Это произошло 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL.

Трансляцию игры вели на YouTube-канале лиги.

Футбол

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