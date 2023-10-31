Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Спортсмен стал обладателем такой награды уже в восьмой раз. Приз вручили в театре Парижа «Шатле».

Вторым после Месси по итогам голосования оказался нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третьим - нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

До этого Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Лионель Месси побил рекорд игрока Луиса Суареса. В игре отборочного турнира чемпионата мира - 2026 с футбольным клубом Перу спортсмен оформил дубль. Теперь на счету его карьеры 31 гол в квалификации, он стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Также в сентябре стало известно о покупке Месси особняка рядом с Майами за 10,8 миллиона долларов. Новый дом футболиста имеет восемь спален и девять ванных комнат.

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту сезона - 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.