06 декабря 2023, 07:45

Месси стал спортсменом года по версии журнала Time

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Популярный журнал Time признал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси спортсменом года. Об этом сообщается на сайте журнала.

Месси вместе с «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 2023 году. После этого он заключил контракт с клубом «Интер Майами». За команду из Флориды он провел 14 матчей, записал на свой счет 11 забитых мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист помог новой команде завоевать первый трофей в клубной истории - Кубок лиг, в розыгрыше которого принимают участие клубы MLS и чемпионата Мексики. В конце 2022 года в составе сборной Аргентины Месси одержал победу на чемпионате мира в Катаре. В октябре Месси получил свой восьмой в карьере «Золотой мяч».

Аргентинец является воспитанником каталонской «Барселоны», вместе с которой четыре раза победил в Лиге чемпионов и десять раз в чемпионате Испании. В 2021 году футболист пополнил состав «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Футбол Лионель Месси
06 декабря 2023, 07:53
Барабанов помог «Сан-Хосе» отыграться со счета 1:4 в матче против «Нью-Йорка»
НХЛ
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Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила в Нью-Йорке, написал РИА Спорт.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). Для гостей встреча не задалась с самого начала, но им удалось отыграться со счета 1:4. В составе «Шаркс» три шайбы в ворота противника забросил Томаш Гертл, еще одну оформил Кевин Лабанк, в овертайме забил Вильям Эклунд.

У «Нью-Йорка» отличились Жюльен Готье, Брок Нельсон, Майк Райлли и Райан Пулок. Победу «Шаркс» помогли в том числе завоевать результативные ассисты россиян: защитника Никиты Охотюка и нападающего Александра Барабанова.

Накануне российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились в матче против «Даллас Старз». Голкипер Андрей Василевский оформил шатаут, а форвард Никита Кучеров заработал два очка.

НХЛ Хоккей
06 декабря 2023, 07:22
Хоккеисты «Спартака» обыграли «Динамо» в матче с 15 голами
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Спартака» на своем льду победили столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время игры завершилось со счетом 7:7. Победу «красно-белым» в овертайме принес гол Александра Беляева.

Для «Спартака» и «Динамо» матч с 15 заброшенными шайбами стал самым результативным в КХЛ. В современной истории лиги оба клуба в очных матчах столько еще не забивали. Кроме того, встреча стала самой результативной впервые с сезона-1978/79, когда «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 10:6.

Кроме того, обе команды впервые в истории КХЛ забросили по семь шайб, игра вошла в тройку самых результативных в истории лиги. Лидирует по этому показателю игра между «Барысом» и «Витязем» в январе 2009 года, астанинский коллектив разгромил соперника со счетом 11:6.

После 40 матчей «Спартак» идет на первом место Западной конференции, а «Динамо» расположилось строчкой ниже.

Хоккей
05 декабря 2023, 20:56
Правила допуска россиян на Олимпиаду после отстранения ОКР остались прежними
РИА «Новости»
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Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил рекомендации по допуску на Олимпиаду индивидуальных нейтральных атлетов из России после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Информацию об этом разместили в пресс-релизе МОК по итогам Олимпийского саммита в Лозанне.

Весной МОК рекомендовал допустить до участия в играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами и не высказывались в поддержку специальной военной операции.

В октябре исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России «до дальнейшего уведомления». Комитет применил санкции в ответ на включение в ОКР представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого решения ОКР не сможет функционировать как национальный комитет и получать финансирование от олимпийского движения.

Спортсмены Санкции Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024
05 декабря 2023, 08:09
Кучеров и Василевский блистали в победном матче «Тампы» против «Даллас Старз»
НХЛ
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0. В составе команды из Тампы отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, написал РИА Спорт.

На свой счет по шайбе записали Никита Кучеров, Люк Гленденинг, дубль оформил Энтони Сирелли. Российский форвард также сделал результативный пас. В текущем сезоне Кучеров сохраняет звание лучшего бомбардира, в 25 матчах он забросил 16 шайб и сделал 26 передач.

Голкипер Андрей Василевский провел «сухой» матч (отразил 25 бросков по воротам), не дав противнику возможность забросить ни одной шайбы. Он признан второй звездой матча. Для россиянина это уже 33-й шатаут в спортивной карьере. По числу «сухих» матчей Василевский считается рекордсменом «Тампы».

В число тех, кто отличился в матче против «Даллас Старз», также оказался российский защитник Михаил Сергачев. Он отметился одним ассистом.

В ноябре Кучерова признали звездой дня в НХЛ. Он забросил две шайбы и сделал четыре передачи в матче против «Каролины».

НХЛ Хоккей

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