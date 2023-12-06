Месси стал спортсменом года по версии журнала Time

Месси вместе с «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 2023 году. После этого он заключил контракт с клубом «Интер Майами». За команду из Флориды он провел 14 матчей, записал на свой счет 11 забитых мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист помог новой команде завоевать первый трофей в клубной истории - Кубок лиг, в розыгрыше которого принимают участие клубы MLS и чемпионата Мексики. В конце 2022 года в составе сборной Аргентины Месси одержал победу на чемпионате мира в Катаре. В октябре Месси получил свой восьмой в карьере «Золотой мяч».

Аргентинец является воспитанником каталонской «Барселоны», вместе с которой четыре раза победил в Лиге чемпионов и десять раз в чемпионате Испании. В 2021 году футболист пополнил состав «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.