Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена
Аргентинский нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы государства Джо Байдена в Белом доме. Об этом сообщило издание Marca.
Месси объяснил свое отсутствие обстоятельствами, оговоренными заранее. Он пообещал забрать награду позже.
Президентская медаль Свободы США - высшая гражданская награда. Аргентинец должен был получить ее за поддержку программ образования для детей и здравоохранения по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.
Месси 37 лет, за карьеру футболист завоевал 47 титулов. Он самый титулованный игрок в истории футбола.
По итогам 2024 года Месси занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Он заработал 135 миллионов долларов, их которых 75 - внефутбольная деятельность, а еще 60 - зарплата в «Интер Майами».