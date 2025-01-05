Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена

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Месси объяснил свое отсутствие обстоятельствами, оговоренными заранее. Он пообещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы США - высшая гражданская награда. Аргентинец должен был получить ее за поддержку программ образования для детей и здравоохранения по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Месси 37 лет, за карьеру футболист завоевал 47 титулов. Он самый титулованный игрок в истории футбола.

По итогам 2024 года Месси занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Он заработал 135 миллионов долларов, их которых 75 - внефутбольная деятельность, а еще 60 - зарплата в «Интер Майами».