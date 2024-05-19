19 мая 2024, 00:46

«Мертвые души». Винер заявила, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж

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Российским спортсменам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж под нейтральным флагом, их медали не попадут в командный зачет, их фамилий не будет в списке медалистов. Это мертвые души, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале 360.ru.

Винер давно выступает как противник участия российских атлетов на Олимпиаде под нейтральным флагом без российской атрибутики. Тренер отметила, что ее воспитанницы сами приняли решение не ехать в Париж в 2024 году, так как не согласны с условиями МОК.

«Наши дети привыкли выступать со зрителями. <…> Они видят на трибунах огромное количество российских флагов. Они слышат, как за них болеют, они слышат все время: „Россия, Россия“. И это на протяжении многих лет. Мы выиграли 51 олимпийскую медаль. Это все сопровождалось флагом и гимном», - отметила глава федерации.

Поэтому когда стало известно, что МОК запретил россиянам выступать под флагом своей страны, гимнастки приняли решение не ехать на Олимпийские игры. Винер отметила, что у каждого свое мнение.

«На вкус и цвет товарищей нет. На мнение тоже нет товарищей», - заявила тренер.

Она отметила, что кто-то считает возможным выступать «под не своим флагом». Даже если все будут знать, что это российские спортсмены. Но даже если кто-то выиграет медаль, то в списке медалистов его не будет, подчеркнула собеседница телеканала.

«Исторически его не будет вообще. Это мертвые души», - заявила Винер.

Спортсмены Париж Россия Интервью Олимпиада в Париже — 2024
18 мая 2024, 20:18
«Байер» установил рекорд бундеслиги
Freepik
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Леверкузенский «Байер» завершил чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча. Такое случилось впервые в истории турнира, который разыгрывается с 1963 года.

В заключительном туре чемпионы обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1.

Подопечные испанского тренера Хаби Алонсо набрали 90 очков при 28 победах и шести ничьих.

Команда стала чемпионом впервые за 120-летнюю историю существования клуба.

Второе и третье места в бундеслиге заняли «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария».

Ранее в чемпионате Нидерландов ПСВ обыграл «Спарту» в матче 32-го тура и досрочно стал 25-кратным чемпионом страны. ПСВ набрал 87 очков и обогнал ближайшего преследователя - клуб «Фейеноорд» - на 12 очков.

Германия Футбол Рекорды
18 мая 2024, 19:18
Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»
РИА «Новости»
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Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:0, сообщил Telegram-канал красно-зеленых.

Тимур Сулейманов принес команде победу, забив мячи на 11-й и 53-й минутах встречи.

В результате «Локомотив» оказался на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 50 очков.

На первом месте находится московское «Динамо». Подопечным Марцела Лички удалось набрать 56 баллов. Клубу необходимо набрать одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре, чтобы стать чемпионом Российской премьер-лиги.

Второе место занимают футболисты петербургского «Зенита», у них 51 очко.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол ФК Локомотив
18 мая 2024, 18:36
«Динамо» получило шанс досрочно завоевать чемпионство в РПЛ
Freepik
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Московский футбольный клуб «Динамо» может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если спортсмены наберут одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре. Об этом сообщил «Чемпионат».

На счету у команды набралось 56 очков по итогам разгрома «Крыльев Советов» в домашнем матче. Благодаря уверенной победе (4:1) «Динамо» останется на первом песте турнирной таблицы до конца сезона. Чтобы получить титул чемпиона России, бело-голубым нужно завоевать только одно очко (сыграв вничью) в игре с «Краснодаром».

Ранее команда одержала победу над клубом «Сочи» , матч закончился со счетом 3:2. После него «Динамо» вышло на первое место в таблице РПЛ.

Спортсмены ФК Динамо Российская Премьер-Лига Футбол Россия
18 мая 2024, 14:31
Капитан «Спартака» Георгий Джикия покинет клуб по окончании сезона
РИА «Новости»
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду по окончании текущего сезона, сообщила пресс-служба красно-белых. Футболист провел более 200 матчей за команду и выиграл с ней чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

«Первый российский игрок „Спартака“, выигравший все три национальных трофея», - так отозвались в пресс-службе о многолетнем капитане команды, сыгравшем 214 матчей в красно-белой футболке.

Джикию поблагодарили за внесенный в историю клуба вклад и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Последние несколько месяцев Георгий Джикия редко попадал в основной состав. Бывший наставник красно-белых, испанец Гильермо Абаскаль перестал доверять капитану центр защиты команды, выпуская чаще серба Срджана Бабича, парагвайца Алексиса Дуарте и россиянина Никиту Чернова.

В середине апреля руководство «Спартака» расторгло договор с Абаскалем , и временно исполняющим обязанности наставника команды назначили ассистента испанского специалиста Владимира Слишковича. Вечером 16 мая стало известно, что в начале нового сезона красно-белых возглавит Деян Станкович - легендарный футболист сборной Сербии и миланского «Интера». По мнению футбольного эксперта Бориса Рапопорта, с новым наставником «Спартаку» удастся добиться хороших результатов.

После 28 сыгранных туров москвичи занимают пятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков. Для «Спартака» сезон завершится матчами с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Спартак Российская Премьер-Лига Футбол Россия

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