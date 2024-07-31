Мэр Парижа признала, что у властей не было плана Б по триатлону на Сене
Власти Франции не составляли дополнительного плана на случай отказа от проведения соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде на реке Сене в рамках летних Олимпийских игр. Об этом в эфире радиостанции RMC сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
Ранее в среду стало известно, что оргкомитет Игр получил разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) на проведение триатлонных соревнований в Сене.
«Мы всегда были уверены в проведении соревнований, потому что работали очень серьезно с большими профессионалами. Никакого плана Б у нас не было, потому что он не был нужен. План А с проведением стартов на Сене был для нас всегда единственным возможным», - добавила она.
Во вторник оргкомитет Игр из-за загрязнения воды перенес запланированные соревнования, в том числе и заплыв триатлонистов. Причиной назвали прошедшие дожди и сильное загрязнение воды.