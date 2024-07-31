31 июля 2024, 18:41

Мэр Парижа признала, что у властей не было плана Б по триатлону на Сене

Global Look Press
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Власти Франции не составляли дополнительного плана на случай отказа от проведения соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде на реке Сене в рамках летних Олимпийских игр. Об этом в эфире радиостанции RMC сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее в среду стало известно, что оргкомитет Игр получил разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) на проведение триатлонных соревнований в Сене.

«Мы всегда были уверены в проведении соревнований, потому что работали очень серьезно с большими профессионалами. Никакого плана Б у нас не было, потому что он не был нужен. План А с проведением стартов на Сене был для нас всегда единственным возможным», - добавила она.

Во вторник оргкомитет Игр из-за загрязнения воды перенес запланированные соревнования, в том числе и заплыв триатлонистов. Причиной назвали прошедшие дожди и сильное загрязнение воды.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 17:15
Кремлев назвал ответственного за скандалы на Олимпиаде
Global Look Press
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Олимпийские игры в Париже стали мировой пропагандой содомии и публичным уничтожением традиционных ценностей. Ответственность за этот шабаш несет глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Он подчеркнул, что открытые жалобы, травля спортсменов, плохое обеспечение безопасности и наплевательское отношение к символам олимпийского движения - это только малая часть из того, что сейчас происходит на соревнованиях в Париже.

«Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха, который уже стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают - настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности», - заявил Кремлев.

Президент IBA добавил, что допуск к соревнованиям трансгендеров стало надругательством над религией и убийством женского спорта. Кремлев подчеркнул, что его ассоциация всегда выступала за гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, уважение религий и равные возможности для всех.

Он призвал спортсменов и всех адекватных людей действовать, пока не стало слишком поздно. В качестве положительного примера он привел Всемирные игры дружбы, которые станут примерам всему сообществу.

«Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечисти и таких чертей, как Бах и его команда», - подытожил Кремлев.

Всемирные игры дружбы, которые планировались к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов и подтвердили организаторы соревнований. Причиной пересмотра даты назвали недостаточные сроки для восстановления атлетов после крупных международных турниров летом 2024 года.

С критикой Международных игр дружбы выступил МОК, который назвал соревнования политизированными.

Спортсмены Париж Скандалы Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 13:55
Криштиану Роналду проговорился о свадьбе с избранницей
Global Look Press
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Футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду заподозрили в тайной свадьбе со своей избранницей Джорджиной Родригес после публикации рекламного ролика. На слова спортсмена обратило внимание издание Page Six.

«Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься дома с женой», - сказал он в видео для фитнес-бренда.

Представитель футболиста не смог четко ответить изданию, зарегистрировал ли Роналду отношения со своей избранницей или нет.

«В настоящее время я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Криштиану женился на Джорджине. Я просто не знаю», - заявил он.

У Роналду пятеро детей, и только двое из них от Родригес - шестилетняя Алана Мартина и двухлетняя Белла Эсмеральда. Пара вместе с 2016 года, и до сих пор статус своих отношений они не комментировали.

На чемпионате Европы по футболу португалец установил очередной рекорд. Роналду стал первым в истории игроком, который сыграл в 30 матчах на турнире.

Спортсмены Дети Свадьбы Отношения Футбол Криштиану Роналду Португалия
31 июля 2024, 11:43
К израильским спортсменам в Париже приставили дополнительную охрану
Global Look Press
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После гибели высокопоставленных участников движений ХАМАС и «Хезболла» Израилю пришлось усилить меры безопасности для своих спортсменов на Олимпиаде в Париже из-за возможных провокаций. Об этом сообщил Ynet.

Служба безопасности Израиля (ШАБАК) прикрепила дополнительных охранников к членам израильской делегации в Олимпийской деревне и на спортивных объектах, а также ужесточила инструкции.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию с руководителями силовых ведомств. Меры безопасности усилили в еврейских организациях и израильских дипмиссиях по всему миру.

Ранее в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания , в Бейруте - высокопоставленный командир ливанского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Израиль отказался комментировать свою причастность к атакам.

«Известия» сообщили, что ЦАХАЛ обвинил в эскалации ливанских боевиков.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 08:29
Западу можно. Захарова уличила МОК в предвзятости при отстранении стран от Олимпиады
РИА «Новости»
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Сборную Израиля не отстранили от Игр в Париже из-за двойных стандартов Международного олимпийского комитета. Он не наказывает либеральные демократии за боевые действия с другими странами, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что боевые действия далеко не всегда становились причиной отстранения сборных от Олимпиады. Захарова привела несколько примеров, в том числе участие команд Франции и Великобритании в Играх 1956 года в Мельбурне, несмотря на вторжение в Египет, и выступление США на соревнованиях 1964 года в Токио вопреки войне во Вьетнаме.

При этом МОК, по ее словам, неоднократно отстранял другие страны, вмешиваясь в их внутреннюю политику. Например, команды КНДР и Индонезии не пустили на Олимпиаду 1964 года в Токио из-за участия в «Играх новых развивающихся сил».

«Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК», - возмутилась Захарова.

Она обвинила МОК в цинизме и работе на Запад. Также дипломат назвала недопуск России и Белоруссии до Игр проявлением расовой дискриминации и двойных стандартов.

Так Захарова прокомментировала ответ представителя МОК Марка Адамса на жалобу Палестины на решение не отстранять сборную Израиля от Олимпиады-2024. Он заявил, что если принять во внимание все 20-30 происходящих в мире конфликтов, не останется стран для участия в Олимпиаде.

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», - подчеркнула представитель МИД.

Спортсмены Израиль Мария Захарова Международный олимпийский комитет Палестина Олимпиада в Париже — 2024

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