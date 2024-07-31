Олимпийские игры в Париже стали мировой пропагандой содомии и публичным уничтожением традиционных ценностей. Ответственность за этот шабаш несет глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Он подчеркнул, что открытые жалобы, травля спортсменов, плохое обеспечение безопасности и наплевательское отношение к символам олимпийского движения - это только малая часть из того, что сейчас происходит на соревнованиях в Париже.

«Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха, который уже стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают - настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности», - заявил Кремлев.

Президент IBA добавил, что допуск к соревнованиям трансгендеров стало надругательством над религией и убийством женского спорта. Кремлев подчеркнул, что его ассоциация всегда выступала за гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, уважение религий и равные возможности для всех.

Он призвал спортсменов и всех адекватных людей действовать, пока не стало слишком поздно. В качестве положительного примера он привел Всемирные игры дружбы, которые станут примерам всему сообществу.

«Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечисти и таких чертей, как Бах и его команда», - подытожил Кремлев.

Всемирные игры дружбы, которые планировались к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов и подтвердили организаторы соревнований. Причиной пересмотра даты назвали недостаточные сроки для восстановления атлетов после крупных международных турниров летом 2024 года.

С критикой Международных игр дружбы выступил МОК, который назвал соревнования политизированными.