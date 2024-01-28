28 января 2024, 13:16

Медведев выиграл первый сет финального матча Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев выиграл в первом сете финального матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером. Теннисисты провели на корте 37 минут.

Россиянин смог дважды взять подачу соперника и выиграл сет со счетом 6:3. Медведев сделал шесть, у Синнера два. Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

При этом бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указывал на преимущество Синнера над Медведевым. Он указал, что россиянину будет физически непросто с итальянцем. Но Медведева спортсмен признал гениальным стратегом.

Ранее Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open , обыграв в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Теннисист победил соперника в пяти сетах, матч длился около 4,5 часа.

Спортсмены Россия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 12:34
Экс-теннисист Макинрой оценил шансы россиянина Медведева в финале Australian Open
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Бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указал на преимущество итальянского спортсмена Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоится 28 января, напомнило издание Tennis365.

Макинрой назвал Медведева гениальным стратегом после игры в полуфинале.

«Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто», - заявил он.

Медведев замыкает тройку лидеров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист в 2022 году выиграл US Open.

Ранее россиянин Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Он уточнил, что гордится своим выбором.

Спортсмены Теннис
28 января 2024, 11:46
Хави объяснил свое решение уйти из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави решил покинуть должность в конце текущего сезона. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера „Барселоны“», - отметил Хави.

Он рассказал, что уже провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по этому вопросу. Тренер высказал мнение, что «Барселоне» требуются изменения, благодаря которым игроки станут «свободнее и спокойнее». Хави также пообещал «выкладываться на все 100» до конца сезона.

По информации журналиста Фабрицио Романо, наставник клуба хочет побыть со своей семьей. Об этом репортер написал в соцсети X. Хави признался корреспонденту, что сильно устал и что такое случалось с каждым тренером «Барселоны».

«В конечном итоге ты уходишь, потому что продолжать не стоит. <…> Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу быть с ними», - объяснил Хави.

Ранее «Жирона» впервые смогла обыграть «Барселону» в матче Ла Лиги. Сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 4:2.

Спортсмены Футбол Барселона
28 января 2024, 10:55
Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и приблизился к снайперскому рекорду Гретцки
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз», сообщило РИА «Новости».

Овечкин забросил шайбу на 59-й минуте. Таким образом, ему удалось довести общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

Рекордсмен лиги - Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Вернувшийся на лед после травмы Овечкин также помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Статистика НХЛ Спортсмены Хоккей Рекорды Александр Овечкин
28 января 2024, 09:34
«Крылья Советов» создадут вторую команду
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У «Крыльев Советов» появится вторая команда, объявили в пресс-службе футбольного клуба. «Крылья Советов-2» начнут участвовать в соревнованиях Футбольной национальной лиги группы Б в этом сезоне.

«На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов», - подчеркнуло руководство клуба.

«Крылья Советов-2» станут завершающим этапом обучения воспитанников академии самарцев. Как отметили в пресс-службе, создание новой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия - ЮФЛ - МФЛ - ФНЛ-Б - РПЛ.

Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев добавил, что решение о создании «Крыльев Советов-2» поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Оно очень важное, ведь способно дать толчок для развития футбола в регионе.

Как сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, первые результаты могут оказаться не очень высокими. Но команда будет двигаться своим путем, а юные футболисты получат опыт и станут лучше.

«Нас ждет увлекательный год», - резюмировал он.

После зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Старт 19-го тура РПЛ намечен на 1 марта, в этот день состоится матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». А домашняя игра самарцев с ЦСКА 8 марта откроет 20-й тур.

Спортсмены Футбол

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