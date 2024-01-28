Медведев выиграл первый сет финального матча Australian Open

Россиянин смог дважды взять подачу соперника и выиграл сет со счетом 6:3. Медведев сделал шесть, у Синнера два. Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

При этом бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указывал на преимущество Синнера над Медведевым. Он указал, что россиянину будет физически непросто с итальянцем. Но Медведева спортсмен признал гениальным стратегом.

Ранее Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open , обыграв в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Теннисист победил соперника в пяти сетах, матч длился около 4,5 часа.