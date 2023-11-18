Медведев проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP

Слуги об уходе Ерохина и Сутормина из «Зенита» не подтвердились

Председатель правления петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг сведения о том, что из клуба уйдут футболисты Алексей Сутормин и Александр Ерохин. Об этом сообщило РИА «Новости».

О том, что клуб хочет расстаться с этими двумя игроками в зимнее трансферное окно и обновить состав, ранее сообщили СМИ. Журналисты агентства спросили Медведева, соответствует ли это действительности.

«Не соответствует», - коротко ответил он.

Александр Ерохин представляет команду уже шесть лет и стал с ней пятикратным чемпионом России. Алексей Сутормин присоединился к «Зениту» в 2019 году и стал чемпионом страны четыре раза.

В текущем сезоне Ерохин участвовал в 16 матчах и совершил три результативные передачи. Сутормин провел 11 игр, на его счету одна результативная передача.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал петербургскому «Зениту» победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Шансы ФК оценили почти в 58%.