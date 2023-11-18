18 ноября 2023, 20:38

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Призовой фонд турнира составляет рекордные 15 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости».

Встреча продлилась два часа 29 минут и закончилась победой итальянца со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Синнеру 22 года, и в финале итогового турнира АТР он сыграет впервые в своей карьере. Медведев выиграл эти соревнования в 2020 году.

Во втором полуфинале встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас и сербский спортсмен Новак Джокович.

В октябре Медведев уже играл с Синнером в финале турнира категории ATP 500 в Пекине, россиянин уступил со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Это была первая победа Синнера над Медведевым, итальянец стал победителем турнира ATP 500 с призовым фондом в 3,6 миллиона долларов.

Теннис Даниил Медведев
18 ноября 2023, 15:31
Слуги об уходе Ерохина и Сутормина из «Зенита» не подтвердились
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Председатель правления петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг сведения о том, что из клуба уйдут футболисты Алексей Сутормин и Александр Ерохин. Об этом сообщило РИА «Новости».

О том, что клуб хочет расстаться с этими двумя игроками в зимнее трансферное окно и обновить состав, ранее сообщили СМИ. Журналисты агентства спросили Медведева, соответствует ли это действительности.

«Не соответствует», - коротко ответил он.

Александр Ерохин представляет команду уже шесть лет и стал с ней пятикратным чемпионом России. Алексей Сутормин присоединился к «Зениту» в 2019 году и стал чемпионом страны четыре раза.

В текущем сезоне Ерохин участвовал в 16 матчах и совершил три результативные передачи. Сутормин провел 11 игр, на его счету одна результативная передача.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал петербургскому «Зениту» победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Шансы ФК оценили почти в 58%.

ФК Зенит Спортсмены Футбол
18 ноября 2023, 14:18
WADA пригрозило России «последствиями» за Игры дружбы
РИА «Новости»
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило, что введет санкции против иностранных участников Игр дружбы в России. Об этом заявил глава организации Витольд Банька на пресс-конференции, сообщило «РИА Новости».

Он выразил опасение в связи с проведением соревнований в России и напомнил, что у WADA нет данных об антидопинговой программе на Играх дружбы.

«Возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия», - отметил Банька.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Несмотря на то, что санкции против российской организации закончились в декабре 2022 года, в WADA до сих пор не восстановили ее статус.

Обозреватель Андрей Симоненко назвал эти действия международного агентства произволом. Он обратил внимание, что прессинг на Россию в спортивной сфере увеличивается с каждым месяцем.

Ранее глава департамента МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты не участвовать в Играх дружбы. Он заявил, что Международная ассоциация дружбы якобы является политической организацией, которую поддерживает Россия.

Спортсмены WADA Отстранение России от соревнований
18 ноября 2023, 13:34
Гонщик Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
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Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» стал лучшим в квалификации Гран-при Лас-Вегаса — 22-го этапа чемпионата «Формулы-1». Лучший круг пилота составил одну минуту 32,726 секунды.

Второе место занял Карлос Сайнс, тоже из команды «Феррари», а третье - Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Заезд проходил на городской трассе. Для Шарля Леклера поул стал 23-м в карьере и пятым в этом сезоне, сообщил сайт motorsport.com.

Шарль Леклер - 26-летний автогонщик из Монако. В состав Гоночной академии «Феррари» он вошел еще в 2016 году, через два года успешно дебютировал в «Формуле-1», а в 2022 году он стал вице-чемпионом сезона. Леклера называют умелым гонщиком, который почти не допускает ошибок и грамотно атакует соперников.

Ранее Леклер занял третье место в Гран-при Мексики. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес.

Спортсмены
18 ноября 2023, 00:23
Россия и Белоруссия не стали платить обязательные взносы в WADA
РИА «Новости»
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Россия и Беллоруссия не сделали обязательных взносов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за этот год. Об этом сообщили на сайте организации.

Информацию о взносах в бюджет предоставили от 13 ноября. Россия должна была внести около 1,27 миллиона долларов, Белоруссия - 46 тысяч долларов. Также WADA не получила взносы от Исландии, Монако и Грузии. Другие государства частично или полностью покрыли свой вклад.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права на проведение Всемирных игр дружбы , потому что у антидопингового агентства РФ нет статуса соответствия. По его словам, соревнования организуют «не в рамках мирового спорта». Также глава организации призвал рассмотреть мероприятие с точки зрения антидопинга и отметил, что система в России якобы «не соответствует кодексу».

В сентябре глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA в отношении антидопингового агентства РФ (РУСАДА).

Белоруссия WADA Россия Деньги

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