Медведев пробился в третий круг олимпийского турнира
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира на Играх в Париже. Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
Медведев победил представителя Австралии Себастиана Офнера со счетом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 6 минут.
За выход в полуфинал турнира россиянин сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. Всего в состязаниях принимают участие 15 российских спортсменов: три велогонщика, семь теннисистов, один пловец, три представителя гребли на байдарках и каноэ и одна представительница прыжков на батуте. Они соревнуются без российских флага и гимна, их награды не отображаются в общем медальном зачете.
Ранее бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из Олимпийской деревни.