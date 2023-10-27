Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

В четвертьфинале российский теннисист встретился на корте с соотечественником Кареном Хачановым. Медведев обыграл Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продлился два часа 17 минут.

В полуфинале Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Борна Гойо (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.

В начале октября Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в финале турнира по теннису в Пекине финале турнира категории ATP 500 в Пекине. Синнер впервые одержал победу над российским спортсменом.

В начале сентября Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира - испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале российский теннисист проиграл второй ракетке мира - сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира. Хотя в 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз.