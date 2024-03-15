Медведев одолел Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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После победы над Руне 28-летний Медведев вышел в полуфинал. Ему предстоит сыграть с американским теннисистом Томми Полом.

Главным достижением россиянина было звание первой ракетки мира в 2022 году. Он смог удержаться на первой строчке в топ АТP всего 16 недель.

Нынешний турнир продлится до 17 марта. Матчи проводят на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований превышает девять миллионов долларов.

В январе Медведев уступил Яннику Синнеру в финале турнира в Австралии. Теннисист объяснил поражение усталостью.