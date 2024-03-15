15 марта 2024, 08:16

Медведев одолел Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руна в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира.

После победы над Руне 28-летний Медведев вышел в полуфинал. Ему предстоит сыграть с американским теннисистом Томми Полом.

Главным достижением россиянина было звание первой ракетки мира в 2022 году. Он смог удержаться на первой строчке в топ АТP всего 16 недель.

Нынешний турнир продлится до 17 марта. Матчи проводят на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований превышает девять миллионов долларов.

В январе Медведев уступил Яннику Синнеру в финале турнира в Австралии. Теннисист объяснил поражение усталостью.

США Спортсмены Даниил Медведев
15 марта 2024, 07:50
Дебютный гол Кузнецова помог «Каролине» обыграть «Флориду»
РИА «Новости»
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Гол российского форварда Евгения Кузнецова помог «Каролине» победить «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Для россиянина эта заброшенная шайба стала первой в составе «Харрикейнз» в четвертом матче за клуб, он стал первой звездой встречи.

Кузнецова обменяли в команду из «Вашингтон Кэпиталз» в феврале. Столичный клуб отстранял его от матчей на неопределенный срок , россиянин воспользовался программой помощи для хоккеистам, попавшим в проблемы из-за азартных игр, алкоголя и наркотиков.

Сам Кузнецова отмечал, что переход в «Каролину» станет для него последним шансом в заокеанской карьере. Нападающий признавался, что никогда не пытался убежать от собственных ошибок, а учиться на них и исправлять.

НХЛ Хоккей
14 марта 2024, 14:31
Поздняков рассказал об отношении ОКР к Олимпийским играм
РИА «Новости»
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Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не бойкотировал Олимпиады и будет до победного поддерживать отечественных спортсменов. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его процитировало РИА «Новости».

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях», - подчеркнул Поздняков.

По его словам, грядущая Олимпиада в Париже не предоставляет равных условий для российских атлетов. ОКР продолжит поддерживать отечественных спортсменов, указал Поздняков.

Он добавил, что условия Международного олимпийского комитета нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

МОК обсудит участие россиян и белорусов в церемонии открытия Игр-2024. Заседание состоится в Лозанне с 19 по 21 марта.

Президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в якобы вопиющем нарушении Олимпийской хартии. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал его слова. Дипломат указал на политизацию комитета.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024
14 марта 2024, 14:08
ФК «Спартак» объявил об обжаловании ареста Квинси Промеса в Дубае
РИА «Новости»
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Одного из ведущих игроков футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержали в Дубае. Адвокат обжалует его арест, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», - заявил представитель клуба.

По информации «Спартака», адвокат Промеса обжалует в апелляционной инстанции приговор окружного суда Амстердама о запросе властей на его экстрадицию.

В конце февраля спортсмен не смог вернуться из ОАЭ после сборов. Полиция задержала его в аэропорту, но потом отпустила под запрет покидать страну.

Пресс-служба команды заявила 13 марта, что решение проблемы займет еще некоторое время. На следующий день стало известно об аресте футболиста по запросу Нидерландов. На родине его судили за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Спортсмены Футбол Аресты Нидерланды Дубай
14 марта 2024, 10:42
Овечкин не попал в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ
Global Look Press
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча с «Эдмонтон Ойлерз» занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Эдмонтона». Овечкин сделал голевую передачу, благодаря чему число его баллов в карьере увеличилось до 1534 (в 1407 матчах). При этом абсолютным рекордсменом считается завершивший спортивную картеру канадский игрок Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков в 1487 матчах.

Россиянин уступает по очкам лишь действующим игрокам Сидни Кросби (1566 очков, 12-е место рейтинга) и Джо Торнтону (1539 очков, 13-е место рейтинга). Ранее нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил , что Овечкин может обогнать Гретцки по числу заброшенных в ворота противника шайб.

НХЛ Вашингтон История Александр Овечкин

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