27 мая 2024, 15:00

Медведев объяснил победу «Зенита» в чемпионате России

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Победа «Зенита» в чемпионате России по футболу является результатом труда тренерского состава и самих футболистов. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга. Его процитировало РИА «Новости».

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков „Зенита“, и промысел Божий», - отметил политик.

Он подчеркнул, что ему, как «питерскому человеку» приятно наблюдать за победой команды. Медведев пожелал «Зениту» новых свершений и прекрасного футбола.

«„Зенит“ - чемпион», - резюмировал зампред Совбеза.

В минувшие выходные на «Газпром Арене» состоялся матч 30-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретились бело-голубые и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Клуб выиграл чемпионат шестой раз подряд.

ФК Зенит Санкт-Петербург Дмитрий Медведев Футбол Россия
25 мая 2024, 20:20
Участниками спортивного шествия на выставке «Россия» стали более 2 тысяч человек
РИА «Новости»
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Приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади масштабное спортивное шествие прошло на выставке-форуме «Россия» в субботу, 25 мая. Участниками акции стали более двух тысяч человек, среди которых оказались титулованные спортсмены.

Проходящие колонны демонстрировали лучшие спортивные достижения страны разных лет, В состав колонн вошли как действующие спортсмены, так и ветераны. Возглавили звенья двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей и другие прославленные атлеты.

Министр спорта России Михаил Дегтярев напомнил, что традиция спортивных парадов на Красной площади появилась еще в 1919 году, но регулярной стала только в начале 30-х годов прошлого века.

«Позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину мы ее возрождаем. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади», - привели слова министра «Известия».

Организаторами шествия выступили выставка-форум «Россия» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Поездку по достопримечательностям Кировской области получила жительница Сургута Татьяна Ясюкович, ставшая 13-миллионным гостем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Женщина призналась, что приехала на выставку уже в третий раз, так как часто навещает в Москве дочку и внука.

Спортсмены Выставки Россия Выставка-форум «Россия»
25 мая 2024, 18:43
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 30-го тура Российской премьер-лиги и в шестой раз подряд стал чемпионом России. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1.

Интрига сохранялась до конца матча. На 54-й минуте вперед вышла команда Валерия Карпина, гол оформил Роналдо. Петербуржцы сравняли счет на 65-й минуте - 11-метровый реализовал Густаво Мантуан.

На 72-й минуте игры забил Маттео Кассьерра, но гол отменили из-за положения «вне игры». Победный удар в ворота «Ростова» на 85-й минуте встречи сделал нападающий Артур. После окончания матча в активе «Зенита» оказалось 57 очков.

В параллельном матче «Динамо», находившееся на первом месте перед началом тура, проиграло «Краснодару». Это позволило петербургскому клубу выйти в лидеры и стать чемпионом России шестой раз подряд.

ФК Зенит Футбол Россия
25 мая 2024, 12:54
Свыше 2 тысяч человек примут участие в «Спортивном шествии» на ВДНХ 25 мая
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача — привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Президент России Владимир Путин принял решение возродить спортивные мероприятия, которые были во времена СССР. Стоит задача - привлечь 70% населения страны к занятиям массовым спортом. О том, какие мероприятия проводятся и о другой спортивной активности, рассказала руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Здоровое Отечество» зародился в 2021 году по инициативе двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. При этом главная цель движения исходит из названия.

«Здоровье у нас базируется на трех столпах, здоровье есть физическое, есть психологическое, а есть социальное. Физическое - это здоровое тело и физически подготовленное. Психологическое - это здоровье нашей души. Социальное - это наши принципы и взаимоотношение с обществом и окружающим миром», - рассказала Екатерина Лещинская.

Помимо массовых различных мероприятий, которые проводятся как в режиме онлайн, так и офлайн, проект занимается строительством спортивных площадок.

«Мы вдохновились историей советского времени, нам очень нравится суть, что все вставали в одно время и делали зарядку. Поэтому „Марафон Зарядок“ один из важных для нас проектов по возрождению этих добрых, правильных, спортивных традиций», - поделилась Лещинская.

Руководитель проекта подчеркнула, что с приходом сезона каждую субботу стартовали бесплатные тренировки со спортсменами. Они проводятся на Поклонной горе. Кроме того, вместе с выставкой «Россия» на ВДНХ запущен совместный проект. Так, каждую субботу на главной сцене олимпийский чемпион проводит зарядку. При этом к ней присоединяются и другие регионы России по телемосту.

«Мы с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным собрали около шести тысяч участников зарядки и поставили рекорд», - отметила специалист.

Также 25 мая на ВДНХ проведут «Спортивное шествие», в котором более двух тысяч спортсменов пройдут дистанцию, чтобы вдохновить всю страну на здоровый образ жизни. В 2025 году во второй субботе августа это шествие состоится на Красной Площади.

«Мы хотим поднять статус спортсмена в нашей стране. Сложно не согласиться, что сейчас кумирами молодежи становятся блогеры, звезды шоу-бизнеса и, как будто, у многих принципы идут не в ту стезю. У нас есть спортсмены, которые отстаивают нашу страну на международной арене. Это те люди, на которых действительно стоит равняться», - рассказала Лещинская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ
25 мая 2024, 12:38
Кто станет чемпионом России по футболу? Главное о финальном туре РПЛ
РИА «Новости»
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Впервые за 10 лет на титул чемпиона перед заключительным туром чемпионата России по футболу претендуют сразу три клуба — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Победитель определится уже 25 мая. Расклад сил 360.ru обсудил с футбольным экспертом, автором Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолием Горсковым.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть: если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

«Но самое удивительное, что и „Краснодар“ при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть „Динамо“ и надеяться, что в матче „Зенит“ - „Ростов“ петербуржцы не победят. То есть даже если „Зенит“ сыграет вничью, а „Краснодар“ выиграет, то „Краснодар“ становится чемпионом России», - заключил собеседник 360.ru.

Все матчи заключительного тура стартуют в 16:30 по московскому времени. Начиная с 2019 года, первенства страны выигрывал «Зенит» под руководством Сергея Семака. «Динамо», как и «Краснодар», в современной истории страны не было чемпионом ни разу.

«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть, если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», - отметил специалист.

На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».

«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», - добавил Горсков.

Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.

\"Но самое удивительное, что и «Краснодар» при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть «Динамо» и надеяться что в матче «Зенит\"-\"Ростов» петербуржцы не победят. То есть даже если «Зенит» сыграет вничью, а «Краснодар» выиграет, то «Краснодар» становится чемпионом России\", - заключил собеседник 360.ru.

ФК Зенит Краснодар ФК Динамо Футбол Россия

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