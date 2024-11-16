16 ноября 2024, 08:47

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу

Global Look Press
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон проиграл бой с блогером и актером Джейком Полом. Об этом сообщил «Чемпионат».

Судьи единогласно присудили победу Полу после восьми раундов. Поединок прошел в Арлингтоне со счетом 79-73. Эта победа стала для блогера и боксера Пола одиннадцатой. За свою профессиональную карьеру он потерпел одно поражение.

Для Тайсона проигрыш стал седьмым по счету. За карьеру он выиграл 50 боев, в44 из которых были нокауты.

На поединок Пол прибыл эффектно - на бутафорской зеленой машине. Поклонники бокса ждали бой с нетерпением и гадали, кто в итоге одержит победу. Чемпионка Европы, мастер спорта по тайскому боксу и рефери Виктория Кувикина рассказала, что у Тайсона было преимущество из-за богатого опыта.

США Бокс Майк Тайсон
11 ноября 2024, 14:53
«Есть некоторые подвижки». Депутат не исключил возвращение пива на футбольные стадионы
РИА «Новости»
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Парламентарии могут разработать проект закона о снятии запрета на употребление пива на футбольных стадионах, но эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Об этом рано говорить. <…> Возьмите паузу», - отметил он.

По его словам, о возможности снятия запрета депутаты пока ничего не решили. О будущем инициативы станет известно как минимум через неделю, добавил Свищев. Также парламентарий удивился, что в Сети уже появилась информация о возможной отмене запрета.

«Мне пока нечего даже говорить. Я обалдеваю, кто там закидывает информацию. Мы действительно ведем переговоры, действительно, там есть некоторые подвижки. Неделя мне еще нужна, чтобы я со всеми все проговорил», - объяснил он.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» раскритиковало необходимость оформлять специальный электронный паспорт для посещения всех матчей РПЛ. Они назвали введенную в 2022 году систему Fan ID убийцей футбола.

Спортсмены Футбол Депутаты
10 ноября 2024, 07:39
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола
РИА «Новости»
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 31 гола отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В гостевой встрече с «Сент-Луисом» столичный клуб одержал победу со счетом 8:1. На счету Овечкина две заброшенных шайбы, его признали лучшим игроком матча.

Для россиянина игра с «Блюз» стала 175-й в заокеанской карьере, в которых он набирал как минимум две шайбы. По этому показателю Овечкин также уступает лишь Гретцки, в активе которого таких матчей 189.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 14 матчах и набрал 18 (10 8) очков.

Ранее Овечкин объявил о запуске программы «Великая погоня за добром» для помощи нуждающихся. Он будет перечислять по миллиону рублей в благотворительный фонд , пока не достигнет рекорда Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

НХЛ Александр Овечкин
09 ноября 2024, 08:40
Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина
РИА «Новости»
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«Питтсбург Пингвинз» обыграли хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе гостей «Питтсбурга» два очка набрал российский нападающий Евгений Малкин, его признали первой звездой прошедшей встречи.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин провел три силовых приема и пять раз бросил в створ чужих ворот, он прервал голевую серию из пяти матчей подряд.

Овечкину осталось забросить 36 шайб до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина в настоящее время 858 голов, на счету Гретцки - 894 шайбы.

Два дня назад голевой бросок и результативная передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом».

Хоккей Александр Овечкин
09 ноября 2024, 00:06
Россия официально перестала готовить спортсменов к Олимпиаде
РИА «Новости»
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Оргкомитет по подготовке спортсменов в Олимпийским и Паралимпийским играм прекратил существование. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о его ликвидации. Документ появился на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов в Олимпийским играм и Паралимпийским играм», - поручил он.

Мишустин подписал распоряжение 6 ноября. Он поручил также признать утратившими силу некоторые акты правительства, выпущенные с 2014 по 2023 годы и связанные с оргкомитетом.

Начиная с 2022 года Международный олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов на соревнования под национальным флагом. Президент России Владимир Путин сравнил МОК с цирком , лидер Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал площадкой расчеловечивания, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - механизмом зарабатывания денег.

Правительство РФ Михаил Мишустин Международный олимпийский комитет

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