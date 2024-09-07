07 сентября 2024, 08:37

Матч сборных России и Таиланда перенесли из-за тайфуна

РИА «Новости»
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Товарищеский футбольный матч сборной России против команды Таиланда перенесли из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги». Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Изначально игра должна была пройти 7 сентября в Ханое и начаться в 16:00 по московскому времени.

Управление гражданской авиации Вьетнама в пятницу объявило о временном закрытии четырех аэропортов страны в субботу 7 сентября в связи с угрозой безопасности гражданской авиации из-за приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Местные метеорологи назвали «Ягу» сильнейшим тайфуном за последние 10 лет в этом районе.

В четверг российская команда также в Ханое встречалась с командой Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. К началу игры влажность составляла около 80%, а температура разогрелась до 35 градусов.

Футбол Россия Таиланд Тайфун
06 сентября 2024, 18:36
Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже
Unsplash
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Российская делегация сможет принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщил каналу «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он отметил, что приглашение на церемонию получили все, однако, как показывает практика, примет участие в ней около половины спортсменов. Это связано с логистическими трудностями, а также с тем, что некоторые атлеты могут предпочесть выспаться перед дальней дорогой домой.

Также Рожков отметил, что на закрытие приглашали и белорусских атлетов, но те отказались, поскольку в это время уже вылетают домой.

Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 8 августа.

Ранее президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, завоевавших золотые медали на Играх.

Спортсмены Париж Россия Инвалиды
06 сентября 2024, 18:15
Соболев и Барриос урегулировали конфликт после перехода россиянина в «Зенит»
Unsplash
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Футболисты «Зенита» Александр Соболев и Вильмар Барриос урегулировали конфликт с дракой на Кубке России, случившийся несколько лет назад. Об этом сообщил источник посвященного петербургскому клубу Telegram-канала «Кафешка».

«Сегодня у Барриоса и Соболева был личный разговор на тему драки. Конфликта нет», - написали в канале.

Ранее агент колумбийского футболиста Луис Фелипе Поссо заявил, что эпизод с дракой больше не проблема. Теперь оба игрока будут вместе бороться за трофеи для «Зенита».

Драка произошла в ноябре 2022 года , когда Соболев еще играл за «Спартак». Также в ней участвовали представлявшие москвичей Квинси Промес и Шамар Николсон. Судьи не стали разбираться и удалили с поля сразу шестерых игроков.

Ранее бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко назвал условие , при котором Соболев быстро покинет состав петербургской команды.

ФК Зенит Драки Санкт-Петербург Спартак Российская Премьер-Лига Футбол
06 сентября 2024, 00:43
Криштиану Роналду установил очередной рекорд
РИА «Новости»
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Очередной рекорд (больше в официальных играх не забивал никто) нападающий установил в матче Лиги наций против команды Хорватии. На 34-й минуте встречи он удвоил преимущество португальцев.

Игра состоялась в Португалии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Счет в матче открыли уже на седьмой минуте - отличился защитник хозяев Диогу Дало. На 34-й минуте преимущество португальцев удвоил Криштиану Роналду. Еще до перерыва хорватам удалось отквитать один мяч, однако забили при этом снова хозяева - автогол на счету того же Дало.

Об историческом достижении Роналду сообщила пресс-служба сборной Португалии.

В июле форвард первым провел 30 матчей в финальных этапах Чемпионатов Европы. Юбилейной для португальца стала четвертьфинальная встреча со сборной Франции.

Футбол Рекорды Криштиану Роналду Португалия
05 сентября 2024, 20:47
Промес подписал контракт с клубом из Дубая
РИА «Новости»
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Бывший нападающий московского «Спартака» и один из лучших бомбардиров в современной истории красно-белых Квинси Промес подписал контракт с дубайским «Юнайтед» из Дубая. Игрок присоединился к коллективу в качестве свободного агента, сообщила пресс-служба клуба.

«Промес сделал выдающуюся карьеру, играя за ведущие европейские клубы, такие как „Твенте“, „Аякс“, „Севилья“ и „Спартак“. Его приход значительно усиливает команду», - отметили в «Юнайтед».

Выйти на поле в составе нового клуба Промес сможет уже 15 сентября. В рамках первого матча сезона 2024/2025 «Юнайтед» встретится с «Аль-Араби». Подписание нидерландского футболиста назвали свидетельством стремления клуба построить сильную и конкурентноспособную команду.

«Спартак» расторг контракт с Промесом 1 июля. Он пропустил вторую половину сезона из-за задержания в Дубае. Игрока не выпускают из страны, он ожидает возможной экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к лишению свободы на шесть лет по делу о контрабанде наркотиков и на 1,5 года за нападение.

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