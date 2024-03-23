Матч между сборными России и Парагвая отменили после теракта в Crocus City Hall
В Москве отменили товарищеский матч российской сборной против команды Парагвая, запланированный на 25 марта. Игра не состоится из-за теракта в Crocus City Hall, сообщили в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», - говорится в сообщении.
Представители РФС пояснили, что команды перенесли встречу на более позднюю дату. Болельщикам пообещали вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме.
Позже РФС разместит инструкцию по возврату билетов.
В пятницу вечером в Красногорске в концертном зале Crocus City Hall несколько вооруженных мужчин напали на посетителей. Террористы в упор расстреливали людей, пришедших на рок-концерт коллектива «Пикник». В результате погибли свыше 60 человек, еще более 100 - получили ранения. В больницах находятся 118 взрослых и трое детей.