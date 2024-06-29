29 июня 2024, 22:52

Матч Германия — Дания прервали из-за грозы

Global Look Press
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Главный арбитр матча одной восьмой финала Евро-2024 Германия — Дания Майкл Оливер прервал игру из-за непогоды. Текущий счет — 0:0.

Встреча проходит в Дортмунде. Уточняется, что игру приостановили из-за молнии, грома ливня и града размером с вишню. Судья увел спортсменов в раздевалку.

Болельщиков заливает дождем, но они продолжают веселиться.

Непогода также обрушилась на российскую столицу. На юге Москвы прошел сильный дождь , из-за чего некоторые улицы мегаполиса ушли под воду.

Германия Дания Чемпионат Европы по футболу — 2024
29 июня 2024, 11:30
Василий «Пельмень» Камоцкий победил в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе
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Российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и одержал победу над соперником — поляком Камилом Марусащем. Об этом сообщил «Чемпионат».

Российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и одержал победу над соперником - поляком Камилом Марусащем. Об этом сообщил «Чемпионат».

Турнир состоялся 29 июня. Камоцкий победил после первой же пощечины - Марусащ потерял сознание.

До этого «Пельмень» участвовал в соревнованиях только в российских лигах.

Василий Камоцкий стал известен в 2019 году благодаря участию в шоу блогера Амирана Сардарова «Каменные лица». Именно этот проект вдохновил президента UFC Дану Уайта на создание лиги пощечин в США.

Соревнования довольно травматичны. Если участник выдерживает первый удар, он подставляет вторую щеку. Уклоняться и ставить блок запрещено. Тумба для армрестлинга помогает держать равновесие. Выбывает тот, кто оказался в нокауте, отказался продолжать борьбу или нарушил правила.

США Спортсмены UFC
29 июня 2024, 00:53
«Унизительные условия». Российские дзюдоисты не поедут на Олимпиаду в Париже
Pxhere
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Российские дзюдоисты, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, не выступят на Олимпиаде в Париже, сообщил президент Федерации дзюдо Сергей Соловейчик. Его слова привел «Матч ТВ».

МОК допустил до участия в Играх четырех спортсменов из 17. В список вошли Элис Старцева, Валерий Ендовицкий, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

«В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия», - подчеркнул Соловейчик.

Ранее стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпийских играх российских тхэквондистов. В комитете никак не объяснили такое решение.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
28 июня 2024, 09:35
Сборной Грузии по футболу пообещали 10 млн евро за победу над Испанией
Global Look Press
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Футболистам сборной Грузии передадут 10 миллионов евро в случае победы над спортсменами из Испании. С таким заявлением выступил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщил Первый канал национального телевидения.

Недавно он поздравил национальную команду с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За прорыв политик подарил спортсменам 10 миллионов евро.

Также он обещал подарить сборной такую же сумму за победу в следующем матче. Авторы материала уточнили, что Иванишвили является самым богатым человеком в Грузии. Согласно Forbes, его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

Накануне стало известно о победе Грузии в матче последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024 против Португалии. Встреча закончилась со счетом 2:0. Сборная Грузии стала дебютантом на Евро-2024. Как заметил писатель Платон Беседин в колонке 360.ru, футболисты не показали чего-то выдающегося.

Евро Грузия Футбол Испания
27 июня 2024, 23:03
Стало известно, кого из российских теннисистов допустили до Олимпиады
Freepik
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским теннисистам участвовать в Играх-2024 в Париже. Список допущенных к состязаниям спортсменов организация опубликовала на официальном сайте.

В перечне оказались восемь теннисистов, среди них есть Андрей Рублев и Даниил Медведев. Также известно, что в стрельбе, гребле и современном пятиборье российских спортсменов на Играх не будет.

При этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублев не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже. По его словам, он «играет все подряд» и организму спортсмена нужно восстановиться. Также на Играх не будет теннисистов Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой.

Спортсмены Париж Дмитрий Медведев Теннис

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