Матч Германия — Дания прервали из-за грозы
Главный арбитр матча одной восьмой финала Евро-2024 Германия — Дания Майкл Оливер прервал игру из-за непогоды. Текущий счет — 0:0.
Встреча проходит в Дортмунде. Уточняется, что игру приостановили из-за молнии, грома ливня и града размером с вишню. Судья увел спортсменов в раздевалку.
Болельщиков заливает дождем, но они продолжают веселиться.
Непогода также обрушилась на российскую столицу. На юге Москвы прошел сильный дождь , из-за чего некоторые улицы мегаполиса ушли под воду.