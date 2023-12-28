Мать Биды заявила, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны

Она отметила, что спортсмен состоял в рядах Росгвардии. Сергей пытался уволиться оттуда, однако ему отказали.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта», - сказала она.

По ее словам, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Он их отправлял в Росгвардию и министерство обороны. В ведомстве их подписывали. У шпажиста было официально разрешение на выезд до конца 2023 года, заверила Гришина. Поэтому спортсмена не остановили на границе.

«Поэтому Сергей абсолютно не переживал», - подчеркнула мать Биды.

Она добавила, что Сергей собирался уехать за границу, сделать там операцию и, возможно, вернуться обратно.

Спортсмена и его супругу, фехтовальщицу Виолетту Бида, МВД объявило в розыск по статье Уголовного кодекса. Какой именно, в ведомстве не указали. Однако, по данным Telegram-канала Shot , их разыскивают за самовольное оставление места службы.

Шпажист Сергей Бида хотел уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Об этом сообщила RT его мать - двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина.