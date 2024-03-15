15 марта 2024, 18:33

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов

Global Look Press
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Жеребьевку ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 провели 15 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Швейцарии. Первые матчи состоятся 11 апреля.

По ее итогам мадридский «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» предстоит выйти на поле с мюнхенской «Баварией». Мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» - с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах назначили на 11 апреля. Ответные поединки проведут через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда победила миланский «Интер».

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее ответил на слухи о возможном уходе из ФК. По его словам, он пока не намерен покидать пост.

Футбол
15 марта 2024, 13:15
Рой пчел атаковал теннисистов во время матча в США
Freepik
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Матч четвертьфинала турнира по теннису в Индиан-Уэллс, США, между немцем Алекандром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом прервали при счете 1:1 в первом сете из-за нашествия роя пчел. Спортсменам пришлось убегать с корта, спасаясь от насекомых. О произошедшем сообщила ATP.

Встречу остановили уже спустя девять минут, когда сотни насекомых облепили телеоборудование и начали нападать на судей, зрителей и теннисистов.

Примерно через 45 минут на корте появился пчеловод без защитного костюма, который с помощью пылесоса удалил насекомых с камеры. Откуда они взялись на стадионе, пока неизвестно. Вынужденная пауза заняла 1 час 48 минут.

В итоге встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале его ожидает итальянец Янник Синнер.

Ранее крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики во время купания в реке. Спортсмен выступал за клуб «Депортиво Рио Каньяс».

США Спортсмены Теннис
15 марта 2024, 08:16
Медведев одолел Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руна в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира.

После победы над Руне 28-летний Медведев вышел в полуфинал. Ему предстоит сыграть с американским теннисистом Томми Полом.

Главным достижением россиянина было звание первой ракетки мира в 2022 году. Он смог удержаться на первой строчке в топ АТP всего 16 недель.

Нынешний турнир продлится до 17 марта. Матчи проводят на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований превышает девять миллионов долларов.

В январе Медведев уступил Яннику Синнеру в финале турнира в Австралии. Теннисист объяснил поражение усталостью.

США Спортсмены Даниил Медведев
15 марта 2024, 07:50
Дебютный гол Кузнецова помог «Каролине» обыграть «Флориду»
РИА «Новости»
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Гол российского форварда Евгения Кузнецова помог «Каролине» победить «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Для россиянина эта заброшенная шайба стала первой в составе «Харрикейнз» в четвертом матче за клуб, он стал первой звездой встречи.

Кузнецова обменяли в команду из «Вашингтон Кэпиталз» в феврале. Столичный клуб отстранял его от матчей на неопределенный срок , россиянин воспользовался программой помощи для хоккеистам, попавшим в проблемы из-за азартных игр, алкоголя и наркотиков.

Сам Кузнецова отмечал, что переход в «Каролину» станет для него последним шансом в заокеанской карьере. Нападающий признавался, что никогда не пытался убежать от собственных ошибок, а учиться на них и исправлять.

НХЛ Хоккей
14 марта 2024, 14:31
Поздняков рассказал об отношении ОКР к Олимпийским играм
РИА «Новости»
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Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не бойкотировал Олимпиады и будет до победного поддерживать отечественных спортсменов. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его процитировало РИА «Новости».

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях», - подчеркнул Поздняков.

По его словам, грядущая Олимпиада в Париже не предоставляет равных условий для российских атлетов. ОКР продолжит поддерживать отечественных спортсменов, указал Поздняков.

Он добавил, что условия Международного олимпийского комитета нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

МОК обсудит участие россиян и белорусов в церемонии открытия Игр-2024. Заседание состоится в Лозанне с 19 по 21 марта.

Президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в якобы вопиющем нарушении Олимпийской хартии. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал его слова. Дипломат указал на политизацию комитета.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024

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