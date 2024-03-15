«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов

По ее итогам мадридский «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» предстоит выйти на поле с мюнхенской «Баварией». Мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» - с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах назначили на 11 апреля. Ответные поединки проведут через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда победила миланский «Интер».

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее ответил на слухи о возможном уходе из ФК. По его словам, он пока не намерен покидать пост.