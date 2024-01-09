«Манчестер Сити» оценил своего норвежского нападающего Холанда в 100 млн евро

Смерть немецкого футболиста Франца Беккенбауэра стала завершением эпохи, заявил в беседе с «360» бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. Он поставил двукратного обладателя «Золотого мяча» в один ряд с другими легендами мирового футбола.

Ловчев отметил, что Беккенбауэр прославился именно своими действиями на поле, а не вне его.

«Это был интеллигент до мозга костей. <…> Он будто книжку открывал и читал ее», - описал его игру экс-игрок «Спартака», которому довелось сразиться с немцем.

Особого внимания достойна уникальная роль Беккенбауэра, которому удавалось контролировать игру своих команд, находясь на позиции защитника.

«У него мяч чаще, чем у кого-либо был, и он разыгрывал великолепными, красивыми пасами, вел всю игру», - отметил Ловчев.

Рассуждая о месте Беккенбауэра в мировом футболе, бывший игрок сборной СССР сравнил его значимость с такими игроками, как бразилец Гарринча, голландец Йохан Кройфф и аргентинец Диего Марадона. По его словам, выше можно поставить исключительно «боженьку» игры Пеле.

Беккенбауэр и другие звезды, по словам Ловчева, сыграли огромную роль в популяризации футбола.

«За счет их видения <…> целые поколения людей в мире начали играть в футбол и полюбили эту игру, потому что он был красив», - констатировал он.

Ловчев напомнил, что после завершения карьеры Беккенбауэр продолжил влиять на мировой футбол, выиграв с Германией первенство мира на посту тренера, а затем став директором мюнхенской «Баварии» - одной из лучших команд современности. Отдельно Ловчев вспомнил про уважительное отношение немца к советским футболистам и его приезд в Москву к вратарю Льву Яшину.

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет после затяжной болезни. Игрок и тренер Анатолий Бышовец назвал его эталоном футболиста.