Мамиашвили прокомментировал список допущенных на Олимпиаду россиян
Подход к формированию списка спортсменов из России, которые получили допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе, вызывает недоумение. Об этом заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, его слова привели на официальном сайте организации.
«Совершенно непонятно, по каким критериям был сформирован этот список и является ли он окончательным. Комментировать пока нечего, ждем разъяснений из Объединенного мира борьбы», - сказал он.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил имена спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в этом году. Ими стали велосипедисты Алена Иванченко, Тамара Дронова и Александр Власов. На соревнование по прыжкам на батуте поедет Анжела Бладцева. Полный список имен опубликовали на официальном сайте МОК.