Мамиашвили прокомментировал список допущенных на Олимпиаду россиян

«Совершенно непонятно, по каким критериям был сформирован этот список и является ли он окончательным. Комментировать пока нечего, ждем разъяснений из Объединенного мира борьбы», - сказал он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил имена спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в этом году. Ими стали велосипедисты Алена Иванченко, Тамара Дронова и Александр Власов. На соревнование по прыжкам на батуте поедет Анжела Бладцева. Полный список имен опубликовали на официальном сайте МОК.