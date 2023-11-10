Малкин получил по лицу от нападающего «Лос-Анджелес Кингз» во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил в нокдаун игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Потасовка произошла середине первого периода у ворот «пингвинов», сообщил «Р-Спорт».
В этом сезоне Малкин провел 12 матчей, записав на свой счет семь заброшенных шайб и шесть результативных передач.
В воскресенье, 12 ноября, «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз». Матч начнется в 03:30 по московскому времени.
Изначально конфликт вспыхнул между Кемпе и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом.
В происходящее вмешался Малкин, решив заступиться за Летанга, и ударил Кемпе по лицу. Тот нанес в ответ три удара, отправив россиянина в небольшой нокдаун.
Летанг и Кемпе в итоге получили по две минуты штрафа за грубое поведение. Нападающий «Кингз», помимо этого, получил еще две минуты за удар клюшкой. Малкин никаких штрафов не получил.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга».