Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

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Гонщик одержал победу в седьмом спринте из 12 в истории «Формулы-1». На втором месте оказался британец Ландо Норрис из McLaren, третье место досталось партнеру нидерландца по команде Серхио Пересу.

Гран-при Бразилии является последним этапом текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основное состязание состоится 5 ноября и начнется в 20:00.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики и установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за сезон. Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, третье - пилот Ferrari Шарль Леклер. Состязание прошло на автодроме имени братьев Родригес.