Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

«Вы заслуживаете того, что вам уготовано, а именно - ничего. Вы предатели и бездельники. Артистичности нет, мозги - с горошину в клетке. <...> Стыдно за вас», - написал Макгрегор.

Таким образом Макгрегор ответил на заявление Хабиба Нурмагомедова о том, что в Ирландии почти нет бойцов высокого уровня. Россиянин также призвал посетить Дагестан, чтобы убедиться в обратном.

В ноябре Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии.

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