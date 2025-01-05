Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и других бойцов из Дагестана. Свой пост он опубликовал в социальной сети Instagram*, но затем удалил публикацию.
«Вы заслуживаете того, что вам уготовано, а именно - ничего. Вы предатели и бездельники. Артистичности нет, мозги - с горошину в клетке. <...> Стыдно за вас», - написал Макгрегор.
Таким образом Макгрегор ответил на заявление Хабиба Нурмагомедова о том, что в Ирландии почти нет бойцов высокого уровня. Россиянин также призвал посетить Дагестан, чтобы убедиться в обратном.
В ноябре Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии.
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