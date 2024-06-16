Макдэвид побил исторический рекорд Гретцки в Кубке Стэнли

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голевых передач в одном розыгрыше плей-офф. Как сообщил RT , ему удалось набрать четыре очка в матче под угрозой поражения в финале Кубка Стэнли.

«Канадский форвард забросил шайбу и сделал три передачи», - написали авторы материала.

Он достиг отметки в 32 передачи в розыгрыше турнира. На это у него ушло 22 матча. Хоккеист превзошел достижение Уэйна Гретцки, который в составе «Ойлерз» оформил 31 передачу в 19 играх Кубка Стэнли в 1988 году.

Матч прошел в Канаде, «Ойлерз» сыграли с «Флоридой» и разгромили соперника со счетом 8:1. Макдэвид сказал пресс-службе НХЛ, что это всего лишь одна победа. Он добавил, что не важно, сколько голов было забито.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Флориды». Клубу осталось одержать одну победу, чтобы стать обладателями заветного Кубка Стэнли.

Ранее Александр Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид заявил , что 38-летний россиянин может обогнать легендарного хоккеиста, чей рекорд считался вечным.