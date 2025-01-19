19 января 2025, 09:23

Махачев «задушил» Мойкано и защитил титул чемпиона UFC

Global Look Press
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Российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Россиянин защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Поединок завершился в первом раунде, когда Махачев перевел оппонента на настил и провел удушающий прием.

Мойкано вышел на бой на коротком уведомлении, заменив представителя Армении Армана Царукяна, снявшегося из-за травмы спины.

Махачев одержал 27-ю победу в 28 боях в смешанных единоборствах, он идет на первом месте рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) и защитил титул в рекордный четвертый раз. Мойкано потерпел шестое поражение в карьере при 20 победах и одной ничьей.

В со-главном поединке турнира другой россиянин - Умар Нурмагомедов - решением судей проиграл грузину Мерабу Двалишвили в титульном поединке в полулегком весе.

Спортсмены UFC
19 января 2025, 09:18
Первое поражение в карьере. Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили
Global Look Press
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Российский боец Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Трансляцию турнира UFC 311 вел канал «Матч ТВ».

Бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным ранее Умаром Нурмагомедовым состоялся в Калифорнии. Он продлился все пять раундов и закончился победой грузинского спортсмена по единогласному решению судей.

Двалишвили одержал 19-ю победу в карьере, за его плечами четыре поражения. Для Нурмагомедова поражение стало первым, всего он провел 19 боев.

Российский боец после завершения поединка заявил, что не считает себя проигравшим. Его слова передал sport24.ru.

«Первые три раунда я выиграл, остальные, думаю, были близкими. Так что не считаю, что я проиграл этот бой. После первого я не мог бить рукой, думаю, что сломал ее», - сказал Нурмагомедов.

Ранее комментатор единоборств Роман Софронов рассказал 360.ru о том, какие навыки Умару передал Хабиб Нурмагомедов, тренирующий бойца.

Спортсмены UFC
19 января 2025, 04:19
«Хабиб смеялся в лицо». Как Махачев улетел в нокаут от бразильца
РИА «Новости»
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Боец Ислам Махачев 19 января проведет четвертую защиту титула чемпиона в легком весе на турнире UFC 311. Его соперником стал 35-летний бразилец Ренато Мойкано. В победе россиянина практически нет сомнений, но и в его карьере были осечки, сообщил Sportbox.

В 2015 году в Хьюстоне на турнире UFC 192 23-летний Ислам Махачев, имевший тогда 12 побед и ноль поражений, вышел на ринг с 32-летним бразильцем Адриану Мартинс.

Исламу нужно было хорошо настроиться на поединок, но видимо он недооценил своего соперника. Сам же Мартинес рассказал в интервью каналу Brazilian MMA Fighters о поведении присутствующего на поединке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Перед боем диктор сначала представил Ислама, а затем меня. Брюс Баффер прокричал мое имя и тогда Хабиб Нурмагомедов с отцом начали смеяться мне в лицо», - сообщил бразилец.

В начале поединка Махачев работал первым номером, а Мартинс держал удары и лишь изредка изображал намерение контратаковать. Создавалось впечатление, что ход боя находится под контролем россиянина.

Вскоре бразилец стал наступать Махачева и он ответил подобной серией, результативность которой оказалась не слишком высока. Мартинс провалил удар соперника, а затем контратаковал и Ислам упал на канвас. На какую-то долю секунды он отключился, после этого рефери остановил поединок.

Позже россиянин расскажет журналистам, что соперник поймал его на встречном ударе. По словам Махачева, ему также помешала излишняя уверенность. С тех пор Ислам больше таких ошибок не совершал.

Вторым событием первого номерного турнира года UFC 311 станет бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным Умаром Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов UFC
18 января 2025, 21:39
Проигравшие со счетом 8:0 хоккеисты в Нижнекамске побили соперников
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Реактор» из Нижнекамска в домашнем матче Молодежной хоккейной лиги проиграл казанскому «Ирбису» со счетом 0:8. Во время игры хозяева площадки дважды устроили массовую драку на льду. Главный тренер гостей Максим Овчинников призвал привлечь их к ответственности, сообщила пресс-служба клуба.

«Я прошу лигу обратить внимание на этот эпизод и разобраться с клубом, применить какие-то санкции. Соперник поступил очень подло, дрались шлемами, наносили удары ногами», - сказал он.

Овчинников доволен поведением своих подопечных. Он заявил, что игроки «Ирбиса» вовремя отреагировали на грубость и дали хороший отпор.

Старший тренер «Реактора» Игорь Федоров заявил в соцсетях команды , что ошибка и пропущенная шайба в начале матча породили неуверенность, и к третьему периоду эмоции хоккеистов уже зашкаливали, начались драки. Он заявил о тяжелом поражении своей команды, но пообещал сделать выводы из неудач.

Первая драка началась на 45-й минуте игры, когда счет составлял 0:7 в пользу «Ирбиса». После еще одной стычки 12 игроков обеих команд удалились.

Еще один конфликт произошел между советом ветеранов петербургского СКА и фанатами «Локомотива». Первые пожаловались на оскорбительные кричалки во время матча КХЛ.

Драки Спортсмены Татарстан Хоккей
18 января 2025, 19:17
Теннисиста Медведева оштрафовали за вспышку гнева на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере 76 тысяч долларов за свое поведение во время матчей на Australian Open. Об этом сообщило AFP.

В первом круге Медведев одержал победу над Касидита Самрея из Таиланда. В третьем сете при счете 5:3 после неудачного розыгрыша россиянин разозлился и стал бить по сетке ракеткой. Спортивный снаряд сломался, а заодно и закрепленная на ней камера. За это теннисист заплатит 10 тысяч долларов.

Во втором круге Медведев проиграл в поединке с американцем Лернером Тьеном. Во время встречи российский спортсмен бросил ракетку в сторону боковой линии. Также он часто вступал в спор с судьей и не прошел обязательную послематчевую пресс-конференцию. За это его оштрафовали еще на 66 тысяч долларов.

Даниил Медведев не смог пройти в третий круг Australian Open и вылетел с турнира, сообщала Национальная служба новостей. В мировом рейтинге россиянин занимает пятое место.

Штрафы Спортсмены Рейтинги Даниил Медведев

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