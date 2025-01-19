Махачев «задушил» Мойкано и защитил титул чемпиона UFC

Боец Ислам Махачев 19 января проведет четвертую защиту титула чемпиона в легком весе на турнире UFC 311. Его соперником стал 35-летний бразилец Ренато Мойкано. В победе россиянина практически нет сомнений, но и в его карьере были осечки, сообщил Sportbox.

В 2015 году в Хьюстоне на турнире UFC 192 23-летний Ислам Махачев, имевший тогда 12 побед и ноль поражений, вышел на ринг с 32-летним бразильцем Адриану Мартинс.

Исламу нужно было хорошо настроиться на поединок, но видимо он недооценил своего соперника. Сам же Мартинес рассказал в интервью каналу Brazilian MMA Fighters о поведении присутствующего на поединке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Перед боем диктор сначала представил Ислама, а затем меня. Брюс Баффер прокричал мое имя и тогда Хабиб Нурмагомедов с отцом начали смеяться мне в лицо», - сообщил бразилец.

В начале поединка Махачев работал первым номером, а Мартинс держал удары и лишь изредка изображал намерение контратаковать. Создавалось впечатление, что ход боя находится под контролем россиянина.

Вскоре бразилец стал наступать Махачева и он ответил подобной серией, результативность которой оказалась не слишком высока. Мартинс провалил удар соперника, а затем контратаковал и Ислам упал на канвас. На какую-то долю секунды он отключился, после этого рефери остановил поединок.

Позже россиянин расскажет журналистам, что соперник поймал его на встречном ударе. По словам Махачева, ему также помешала излишняя уверенность. С тех пор Ислам больше таких ошибок не совершал.

Вторым событием первого номерного турнира года UFC 311 станет бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным Умаром Нурмагомедовым.