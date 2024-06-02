02 июня 2024, 10:21

Махачев вновь защитил титул чемпиона UFC

РИА «Новости»
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Чемпион UFC в легком весе 32-летний Ислам Махачев победил американского легковеса Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Соревнования прошли в Ньюарке на арене Prudential Center в ночь на 2 июня.

Как отметили на сайте UFC , российский спортсмен одержал победу над соперником, проведя удушающий прием в пятом раунде.

Тридцатипятилетний Дастин Порье - четвертый в рейтинге лучших бойцов дивизиона. На его счету 30 побед и девять поражений. Махачев признался, что одолеть его на турнире UFC 302 было непросто.

«Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей», - процитировал бойца ММА РБК.

В карьере самого Ислама Махачева 26 побед и только одно поражение.

В 2023 году боец смешанных единоборств заявил журналистам, что не планирует завершать карьеру. Он констатировал, что «не стоит на месте» и демонстрирует рост показателей из года в год.

Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA
02 июня 2024, 11:12
Бивол отправил в нокаут Зинада и защитил пояса WBA и IBO
РИА «Новости»
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Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Об этом сообщило РИА «Новости».

Бой провели в столице Саудовской Аравии. Россиянин отправил соперника в нокаут в шестом раунде.

Выход 33-летнего российского боксера на ринг сопровождала композиция рок-коллектива «Кино» «Группа крови».

За свою карьеру Бивол одержал 23 победы (12 - нокаутом). В его биографии нет ни одного поражения на профессиональном ринге. На счету Зинада 22 победы (16 нокаутом), после встречи с Биволом появилось первое поражение.

Накануне стало известно, что 20 июля не состоится бой между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном. Последний не сможет участвовать в поединке из-за обострившейся язвы желудка.

Спортсмены Бокс
01 июня 2024, 23:44
Болельщики прервали финальный матч Лиги Чемпионов
Unsplash
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Судьи остановили финальный матч Лиги Чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» почти сразу после стартового свистка. Причиной стало появление на поле сразу двух футбольных фанатов.

Один из них успел сделать селфи с игроком испанской команды Джудом Беллингемом, а другой пробежался вокруг поля.

Обоих нарушителей порядка задержали представители службы безопасности.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» , «Манчестер Сити» и леверкузенский «Байер» стали чемпионами своих стран по футболу. При этом немецкий клуб не проиграл ни одного матча в турнире - такое произошло впервые в истории чемпионатов Германии, которые проводятся с 1963 года.

Футбол
01 июня 2024, 19:33
Игры дружбы предложили перенести на 2025 год
Unsplash
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Проведение в России Всемирных игр дружбы предложили перенести на 2025 год. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Состязания планировали организвать в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года практически сразу после завершения летней Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

По данным издания, возможный перенос соревнований связан с рекомендациями Международной ассоциации дружбы (IFA).

В октябре 2023 года президент Владимир Путин дал поручение провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году. Одна из их целей - предоставить российским атлетам и спортивным организациям свободный доступ к международной деятельности.

Спортсмены Россия Екатеринбург Владимир Путин Москва
01 июня 2024, 18:20
ФК «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
РИА «Новости»
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Тольяттинскому футбольному клубу «Акрон» удалось обыграть екатеринбургский «Урал» в стыковых матчах и впервые пройти в Российскую премьер‑лигу (РПЛ). Об этом сообщил «Матч‐ТВ».

По данным издания, «Урал» встретился с «Акроном» в Жигулевске. Команда из Екатеринбурга обошла тольяттинских футболистов в ответном матче со счетом 2:1. Однако по сумме двух игр победу одержал ФК «Акрон».

Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе. «Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге.

Ранее бывший участник сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от стыковых матчей за право сыграть в РПЛ. Он назвал команду «Урал» фаворитом в игре с «Акроном».

Спортсмены Футбол

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