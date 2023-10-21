Махачев победил австралийца Волкановски и во второй раз защитил титул чемпиона UFC

21 октября 2023, 23:17
РИА «Новости»
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев снова одержал победу в бою против австралийца Александра Волкановски. Спортсмен во второй раз получил титул чемпиона UFC в легком весе.

Этот бой стал ключевым событием 294-го номерного турнира лиги в Абу-Даби и закончился нокаутом в первом раунде в пользу российского спортсмена.

Спортсмены Россия Смешанные боевые искусства MMA
Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали по итогам Гран-при США
23 октября 2023, 07:28
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Пилота «Феррари»  Шарля Леклера и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали по итогам гонки Гран‑при США  «Формулы‑1». Об этом сообщили на официальном сайте гоночной серии.

Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.

После заезда автомобили Леклера и Хэмилтона не прошли техническую проверку. Стюарды выяснили, что регламенту не соответствовали доски скольжения на их болидах.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен, серебро у Хэмилтона, тройку замкнул Ландо Норрис из „Макларена“.

Ранее техники «Макларена» установили рекорд «Формулы-1» по скорости проведенного пит-стопа. Специалисты поменяли колеса на автомобиле Норриса за 1,8 секунды.

Спортсмены Формула 1
Нидерландец Макс Ферстаппен одержал 50 побед в «Формуле-1»
23 октября 2023, 07:28
Unsplash
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В США разыграли гран-при гонки «Формула-1». Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull занял первое место и одержал 50-ую победу, сообщил «Чемпионат».

Заезд 19-го этапа прошел на трассе Circuit of the Americas в Техасе. Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым пришел Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим - Ландо Норрис из McLaren.

Эта победа стала для Макса Ферстаппена 15-й в сезоне и 50-й в карьере. Он занял пятую строчку. Рекордсменом по количеству побед в «Формуле-1» остался британец Льюис Хэмилтон с 103 успешными играми, на втором месте - Михаэль Шумахер с 91 призом. Немец Себастьян Феттель и француз Ален Прост заняли первые места 53 и 51 раз соответственно.

Российский автогонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин рассказал «360» о влиянии санкций на этот вид спорта. По его словам, ограничения подстегнули техническое развитие отрасли.

Спортсмены Машины Нидерланды Формула 1
Махачев назвал Волкановски настоящим чемпионом после победы на UFC 294
22 октября 2023, 21:58
РИА «Новости»
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Российский боец ММА Ислам Махачев назвал австралийца Александра Волкановски настоящим чемпионом после победы нокаутом на UFC 294. Видеозапись разместили на YouTube-канале организации.

«Он - настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», - заявил Махачев.

Сам австралийский спортсмен назвал свой выход на замену бразильского коллеги Чарльза Оливейра поспешным решением. Ранее Махачев и Волкановски встретились в феврале, когда российский чемпион должен был драться с бразильцем. Последний получил рассечения брови во время тренировки, поэтому его заменил австралийский боец. Бой выиграл Ислам.

Во второй раз Махачев вышел на октагон против Волкановски 21 октября. Бой между ними был главным событием 294-го номерного турнира лиги в Абу-Даби. Боец из России уже в первом раунде забил Волкановски и одержал победу.

Спортсмены Россия Смешанные боевые искусства MMA
Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет Игр стран БРИКС
22 октября 2023, 19:04
Unsplash
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Российские спортсмены получили 59 медалей и выиграли общекомандный зачет Игр стран БРИКС в Дурбане. Об этом сообщил ТАСС.

Сборная России смогла завоевать 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете Игр БРИКС получил Китай (55 медалей), третье - ЮАР (51 медаль).

Спортсмены из России также завоевали семь медалей в состязаниях по плаванию в третий день Игр стран БРИКС. Они получили пять золотых и две серебряные награды.

Среди пловцов отличились Алексей Ткачев, Георгий Глазунов, Андрей Волков, Роман Акимов, Влада Эгги, Анастасия Маркова и Евгения Чикунова. Они показали отличные результаты и выиграли золотые медали.

В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Игры проходили с 18 по 22 октября в Южно-Африканской Республике.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о новой восходящей звезде фигурного катания. По ее мнению, Аделию Петросян, завоевавшую золотую медаль на первом этапе Гран-при России в женском одиночном катании, ждет успешная карьера.

Спортсмены БРИКС

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