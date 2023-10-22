Махачев назвал Волкановски настоящим чемпионом после победы на UFC 294
Российский боец ММА Ислам Махачев назвал австралийца Александра Волкановски настоящим чемпионом после победы нокаутом на UFC 294. Видеозапись разместили на YouTube-канале организации.
«Он - настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», - заявил Махачев.
Сам австралийский спортсмен назвал свой выход на замену бразильского коллеги Чарльза Оливейра поспешным решением. Ранее Махачев и Волкановски встретились в феврале, когда российский чемпион должен был драться с бразильцем. Последний получил рассечения брови во время тренировки, поэтому его заменил австралийский боец. Бой выиграл Ислам.
Во второй раз Махачев вышел на октагон против Волкановски 21 октября. Бой между ними был главным событием 294-го номерного турнира лиги в Абу-Даби. Боец из России уже в первом раунде забил Волкановски и одержал победу.