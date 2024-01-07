Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Турнир пройдет весной 2024 года в Канаде. Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что Карлсен попал в число участников соревнований.

Однако 33-летний гроссмейстер опроверг информацию о своем участии. Карлсен пояснил, что больше не получает удовольствия от игры на турнирах.

Магнус Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам. Шахматная корона принадлежала ему в течение 10 лет, с 2013 по 2023 годы. Норвежец четыре раза защитил титул, но о пятой защиты отказался.

Титул перешел к 30-летнему китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню , который обыграл россиянина Яна Непомнящего. Летом 2023 года Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную России по шахматам из-за разногласий с федерацией.