07 января 2024, 15:49

Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Global Look Press
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Владевший титулом чемпиона мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов. Об этом сообщил шахматный портал Chess.com.

Турнир пройдет весной 2024 года в Канаде. Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что Карлсен попал в число участников соревнований.

Однако 33-летний гроссмейстер опроверг информацию о своем участии. Карлсен пояснил, что больше не получает удовольствия от игры на турнирах.

Магнус Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам. Шахматная корона принадлежала ему в течение 10 лет, с 2013 по 2023 годы. Норвежец четыре раза защитил титул, но о пятой защиты отказался.

Титул перешел к 30-летнему китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню , который обыграл россиянина Яна Непомнящего. Летом 2023 года Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную России по шахматам из-за разногласий с федерацией.

07 января 2024, 13:31
Рублев в финале турнира в Гонконге обыграл финна Руусувуори
Global Look Press
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Пятая ракета мира, россиянин Андрей Рублев, обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори в финале турнира, который проходил в Гонконге. Матче завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева.

Теннисисты провели на корте один час 17 минут. В полуфинальном матче Рублев одолел 18-летнего китайского теннисиста Цзюньчэня Шана.

Андрей Рублев начал сезон в 2024 году с победы. Трофей гонконгского турнира стал для 26-летнего россиянина 15-м в карьере, завоеванным под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). До этого он выиграл турнир в Бостаде.

В ноябре шесть россиян попали в топ-50 ATP. Помимо Рублева, там оказались Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко, Даниил Медведев.

Гонконг Теннис
07 января 2024, 12:38
Скончался бывший тренер Костомарова
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Российский тренер по фигурному катанию Олег Эпштейн скончался на 68-м году жизни. Об этом в социальной сети Instagram* сообщили двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2018 Алекс и Майя Шибутани.

«Мы очень благодарны за время, которое провели вместе с нашим другом и тренером Олегом Эпштейном. Он обожал фигурное катание, был влиятельной и позитивной силой в наших жизнях, находил баланс между пониманием, любопытством, мудростью, терпением и увлеченностью», - написали они.

Фигуристы добавили, что им будет не хватать объятий, ободряющих слов, танцев, шуток и оптимизма Эпштейна.

До 2000 года Олег Эпштейн работал с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым , призерами ОИ-2002 Ильей Авербухом и Ириной Лобачевой, а также Анной Семенович.

После этого он переехал в США, где под его руководством тренировался обладатель золотой медали Игр-2018 в Пхенчахане Патрик Чен и бронзовый призер Олимпиады 2014 года Грейси Голд.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.

Фигурное катание Илья Авербух Роман Костомаров
07 января 2024, 10:45
Шведу Хальварссону стало скучно на «Тур де Ски» из-за отсутствия россиян
Global Look Press
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Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон разочаровался в многодневной гонке «Тур де Ски», поскольку в турнире не участвуют россияне. По его словам, у соревнований нет будущего. Спортсмена процитировало издание SVT.

Хальварссон выразил уверенность, что так дальше продолжать нельзя.

«Для меня это слишком скучно. Русских здесь нет, как и многих лучших спортсменов», - сказал он.

Соревнования были бы намного интереснее, если бы организаторы сделали несколько этапов, подытожил он.

Сейчас Хальварссон идет на 23-м месте в общем зачете «Тур де Ски», который стартовал 30 декабря и завершится 7 января. Его отставание от норвежского лыжника Харальда Амундсена составляет более пяти минут.

Осенью Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила недопуск спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам. В федерации пояснили, что сейчас нет причин для возвращения лыжников.

Российский лыжник Александр Терентьев заявил, что не хотел бы участвовать в международных соревнования в нейтральном статусе. Ему не понравилась идея выступать без флага и гимна России.

Спортсмены Россия
07 января 2024, 07:47
Панарин не смог реализовать буллит в матче «Рейнджерс» против «Монреаля» в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Об этом сообщило РИА «Новости».

У победителей отличились Брендан Галлахер, Шон Монахан и Йоэль Армиа. Победный буллит в ворота противника забросил Коул Кофилд.

У «Нью-Йорк Рйнджерс» авторами голов стали россиянин Артемий Панарин, Адам Фокс, Винсент Трочек. Панарин также записал в свой актив результативный пас, однако не смог реализовать буллит. В 38 матчах НХЛ он набрал 55 очков.

По итогам встречи нью-йоркцы делят первое место в турнирной таблице Восточной конференции с «Бостон Брюинз». А «Монреаль» располагается на 13-м месте.

Ранее Панарин заработал два очка в матче против «Вашингтон Кэпиталз». На этой встрече капитан вашингтонской команды Александр Овечкин отличиться не смог.

НХЛ Хоккей

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