10 января 2024, 02:14

«Люблю России честь». Получивший гражданство РФ хоккеист прочитал стихотворение Пушкина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик, который во вторник получил гражданство России по указу лидера РФ Владимира Путина, прочитал стихотворение российского поэта Александра Пушкина «Про себя». Видео опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю - исполню ли? Бог весть», - продекламировал Лайпсик.

Еще летом 2023 года хоккеист из Канады перешел в СКА. В этом сезоне он сыграл в 14 матчах, где сумел набрать четыре очка. До этого спортсмен играл в магнитогорском «Метллурге» и ЦСКА. За всю карьеру Лайпсика в КХЛ насчитывается 218 игр и 146 очков.

В августе прошлого года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что каждому иностранному хоккеисту предстоит самому решить, брать ли российское гражданство. По его словам, стать гражданином другой страны - это большой шаг в жизни человека, на который непросто решиться.

Спортсмены Хоккей Россия
09 января 2024, 18:15
Апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК рассмотрят в конце января
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации 26 января. Об этом сообщили на сайте CAS.

Апелляцию зарегистрировали 6 ноября. ОКР потребовала отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в декабре призвал МОК отказаться от рекомендаций в отношении российских спортсменов.

Ранее ОКР заявил, что не станет финансировать атлетов, которые решат выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Спортсменам, принявшим условия МОК, также не положены выплаты за победы.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
09 января 2024, 13:00
Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к хоккеистам и чиновникам из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам в соцсети Х. Он заявил, что они не будут соревноваться на международном уровне до завершения спецоперации на Украине.

По словам экс-вратаря чешской сборной, ни один представитель России не может участвовать в международных спортивных турнирах, какими бы ни были его политические взгляды.

«Главным критерием допуска российских спортсменов является завершение СВО», - написал Гашек.

Так он ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира по этому виду спорта без российской сборной.

В октябре Гашек раскритиковал НХЛ за отказ запрещать российским хоккеистам участвовать в соревнованиях. Он считает, что руководство лиги не сделало нужных выводов.

Хоккей Санкции Россия
09 января 2024, 08:36
Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» в матче против «Филадельфии»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. В третьем периоде он вступил в перепалку с игроками «Филадельфии». Его атаковали сразу трое, однако спортсмен выстоял и разменялся с соперниками ударами в область головы.

Корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале назвал Малкина «главным героем битвы». Зрители назвали эффектным его удар по лицу канадскому форварду Скотту Лотону. Обоих наказали мелким штрафом, и на скамейке штрафников перепалка продолжилась, но уже словесная.

Ранее, 5 января, стало известно, что российскую и белорусскую хоккейные сборные допустят до турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду, если удастся обеспечить безопасность спортсменов и организаторов соревнований.

НХЛ Спортсмены Хоккей Евгений Малкин
09 января 2024, 07:59
«Манчестер Сити» оценил своего норвежского нападающего Холанда в 100 млн евро
Читайте нас в: Google Новости
Норвежский футболист Эрлинг Холанд может перейти в мадридский клуб «Реал». Английская команда «Манчестер Сити» запросила за его трансфер 100 миллионов евро, сообщил сайт Football Espana.

Источники издания заявили, что его кандидатуру рассмотрят в качестве альтернативы нападающему «Пари Сен‑Жермен» Килиану Мбаппе. По разным сведениям, он должен дать ответ до конца января. Если француз откажется от контракта, «Реал» предложит его Эрлингу Холанду.

За переход норвежца из «Манчестер Сити» в «Реал» потребовали 100 миллионов евро. Последний счел этот ценник разумным. Два года назад «Реал Мадрид» боролся за Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, но не получил ни того, ни другого. Норвежец заинтересован в переходе. Его агент Рафаэла Пимента заявила, что футболист готов обсудить разные варианты.

В российский футбольный клуб «Ростов» перейдет полузащитник болгарского «Левски» Роналдо. Его контракт рассчитан на 4,5 года.

Великобритания Спортсмены Футбол

Новости по теме