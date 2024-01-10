«Люблю России честь». Получивший гражданство РФ хоккеист прочитал стихотворение Пушкина

«Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю - исполню ли? Бог весть», - продекламировал Лайпсик.

Еще летом 2023 года хоккеист из Канады перешел в СКА. В этом сезоне он сыграл в 14 матчах, где сумел набрать четыре очка. До этого спортсмен играл в магнитогорском «Метллурге» и ЦСКА. За всю карьеру Лайпсика в КХЛ насчитывается 218 игр и 146 очков.

В августе прошлого года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что каждому иностранному хоккеисту предстоит самому решить, брать ли российское гражданство. По его словам, стать гражданином другой страны - это большой шаг в жизни человека, на который непросто решиться.