«Лысый хищник». Запашный высказался о предстоящем бое Исмаилова и Минеева

«Я сюда пришел поддержать своего товарища Магу Исмаилова. Мы накануне боя с ним списывались. Он даже на пресс-конференции анонсировал, что Запашный будет поддерживать. Он же „лысый хищник“», - сказал Запашный.

Корреспондент 360.ru Ксения Жеребцова напомнила, как в июне Исмаилов заявил, что на ринг против Минеева выйдет «мясник». Запашный на это ответил, что спортсмен имеет право представлять себя, как он хочет.

Дрессировщик добавил, что, к сожалению, с Минеевым лично не знаком, а с Исмаиловым они уже давно хорошо и плотно общаются. По его словам, сегодня будет справедливо, если он будет поддерживать именно Магомеда.

Ранее Минеев ответил на вопросы журналистов о предстоящем поединке с Исмаиловым, в том числе, как он относится к утверждению, что он проводит только выставочные бои ради «легких денег». По его словам, спарринг с Исмаиловым является непростой задачей , так стоит ли говорить, что с ним подраться - это легкие деньги.