31 декабря 2023, 18:26

Лучшим бомбардиром 2023 года стал Криштиану Роналду

РИА «Новости»
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Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года. Об этом сообщило издание Daily Sports.

За год нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии забил 54 гола.

Второе место в списке лучших бомбардиров разделили нападающий немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн и футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, на счету которых по 52 мяча. На третьей строчке оказался бомбардир «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он забил 50 голов, но получил несколько травм.

Четвертое место неожиданно занял ирландский футболист Гарбан Кафлан, которому в 2023 году удалось отправить в ворота противника 41 мяч.

Ранее Килиан Мбаппе стал рекордсменом по числу забитых голов до наступления 25-летия. На счету футболиста оказалось 300 мячей. Нападающему «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции удалось обойти даже таких известных игроков как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Спортсмены Франция Криштиану Роналду Лионель Месси
31 декабря 2023, 08:09
Судьи отменили второй гол Овечкина в матче с «Нэшвилл Предаторс»
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» проиграл команде «Нэшвилл Предаторс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайба российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу, а второй его гол судьи отменили. Встреча в Вашингтоне завершилась после серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей.

Реализовать буллиты в послематчевой серии Овечкину и центральному нападающему его команды Евгению Кузнецову уже не позволили. Победный бросок совершил нападающий «Предаторс» Густав Нюквист.

Первой звездой матча признали голкипера «Предаторз» Ярослава Аскарова. Он смог отразить 27 бросков из 29.

Безголевая серия Александра Овечкина продолжалась целых 14 матчей. Ему удалось прервать ее ночью 22 декабря. Тогда «Вашингтон» победил «Коламбус».

Шайба, забитая Овечкиным во втором периоде, стала 829-й в его карьере. Вторую шайбу он забил в конце третьего периода, однако после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
31 декабря 2023, 02:17
«Какая к черту радость?». Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи
РИА «Новости»
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Российская фигуристка Евгения Медведева обвинила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе во лжи за ее слова о слезах радости на Олимпиаде-2018. Об этом спортсменка рассказала в интервью программе «Прокат Show» на платформе Okko.

Ранее в интервью Леониду Слуцкому Тутберидзе рассказала, что Медведева «рыдала от счастья», получив серебро на Олимпийских играх в 2018 году.

«Почему я заплакала после произвольной программы? Все, что я сказала сегодня здесь, очень сильно отличается от того, что было сказано не мной там. Это две разные версии абсолютно. Ну какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» - заявила спортсменка.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала Серебряную медаль, уступив первое место другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. После произвольной программы фигуристка расплакалась.

Медведева ранее рассказала, что испытывала стыд за свою победу лишь однажды, когда проехала программу без каскадов и все равно завоевала первое место.

Спортсмены Фигурное катание Этери Тутберидзе
30 декабря 2023, 21:29
Слуцкий отказался приглашать Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»
РИА «Новости»
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не намерен брать в китайский клуб нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Артема Дзюбу. Информацию об этом опубликовали в Sohu.

«Артем - мой хороший друг. Но вы знаете, у него все еще действует контракт с „Локомотивом“. К тому же, он уже не молод», - сказал он.

Футболист Дзюба заключил соглашение с «Локомотивом» по ходу предыдущего сезона. Потом клуб и спортсмен продлили контракт по системе 1 1.

Ранее Дзюба рассказал, при каких условиях прекратит игнорировать журналистов. По его словам, сотрудники СМИ должны научиться задавать «нормальные профессиональные вопросы». Футболист отметил, что спортсмены будут уважать обозревателей, когда тоже почувствуют уважение с их стороны.

В начале декабря футболисты «Локомотива» обыграли на своем поле петербургский «Зенит» во встрече 17-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 3:1, московская команда попала на шестую строчку турнирной таблицы. В тот раз москвичи играли без капитана клуба Дмитрия Баринова и тренера Михаила Галактионова.

Спортсмены Артем Дзюба
30 декабря 2023, 19:30
«К чушапанам не надо тебя». Карпин ответил актеру из «Слова пацана» на просьбу попасть в сборную России
Pxhere
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Актер Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попросил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина взять его в команду. Его видеообращение разместили в Telegram-канале национальной команды.

«Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», - заявил молодой человек.

Ответ последовал практически немедленно. Карпин согласился принять Могильникова в команду, но только сразу к «реальным пацанам», а не «чушпанам». Он отметил, что вызвать Ярослава вообще не проблема. Каждый раз на попадание в сборную претендуют по 100 человек.

«Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто - чушпаны. И тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушапанам не надо тебя», - сказал Карпин.

Ранее Могильников засветился в Stories Канье Уэста. Американский рэп-исполнитель опубликовал фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures, которая повторяет название последнего альбома музыканта.

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