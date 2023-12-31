Лучшим бомбардиром 2023 года стал Криштиану Роналду

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За год нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии забил 54 гола.

Второе место в списке лучших бомбардиров разделили нападающий немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн и футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, на счету которых по 52 мяча. На третьей строчке оказался бомбардир «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он забил 50 голов, но получил несколько травм.

Четвертое место неожиданно занял ирландский футболист Гарбан Кафлан, которому в 2023 году удалось отправить в ворота противника 41 мяч.

Ранее Килиан Мбаппе стал рекордсменом по числу забитых голов до наступления 25-летия. На счету футболиста оказалось 300 мячей. Нападающему «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции удалось обойти даже таких известных игроков как Криштиану Роналду и Лионель Месси.