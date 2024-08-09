Лучшие жокеи выступят в Подмосковье на чемпионате России по конкуру

В самой сложной дисциплине High Level представят три маршрута. Открываться марафон будет трассой «На резвость и управляемость», где высота препятствий будет составлять до 145 сантиметров. На следующей ступени сложности жокеи выступят 9 августа. Высота препятствий на этом маршруте достигнет уже 150 сантиметров.

Победителя определят в воскресенье, 11 августа. В этот день спортсмены будут проходить маршрут Гран-При с высотой препятствий до 155 сантиметров. Первый участник выступит в 15:00.

За титул чемпиона России будут соревноваться и опытные жокеи, и молодые спортсмены. В марафоне примут участие неоднократный победитель сложнейших маршрутов сезона Сергей Петров, а также мастер спорта международного класса Наталия Симония.

Состязания всадников пройдут в городском округе Черноголовка, в селе Ивановское. Мероприятие организует конноспортивный центр Horseka Sport.