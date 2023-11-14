Лучшие теннисисты России Медведев и Рублев сразились в Турине

Российским спортсменам посоветовали уезжать из страны ради результата

Российским спортсменам нужно уезжать из страны ради достижения результата, заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. Это касается не только футболистов, но и других российских атлетов.

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться», - заявил Березуцкий.

При этом экс-футболист отметил, что неважно, за какую страну и под каким флагом выступать. Березуцкий считает, что потратившему 15-20 лет на спорт атлету необходимо выступать, а для этого можно уехать «куда угодно», если есть возможность.

Ранее бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал российским футболистам уходить из РПЛ. Он считает, что уровень российской лиги упал, поэтому спортсменам нужно «убегать» и пробовать добиваться результата за границей.