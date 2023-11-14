14 ноября 2023, 06:20

Лучшие теннисисты России Медведев и Рублев сразились в Турине

РИА «Новости»
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В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP - 2023. Чемпион US Open - 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

В Италии прошли матчи первого тура в Красной группе. Кроме Даниила Медведева и Андрея Рублева в нее вошли испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Встреча российских теннисистов длилась один час 31 минуту, первый сет - 55 минут. Даниил Медведев лидировал, первая партия окончилась со счетом 6:4, вторая - 6:2.

Победитель вместе с Александром Зверевым вышли в лидеры Красной группы. Следующими 14 ноября пройдут матчи второго тура Зеленой группы. Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Хольгер Руне - со Стефаносом Циципасом.

Даниил Медведев занял первое место рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов. Второе место за фигуристкой Александрой Трусовой.

Италия Спортсмены Теннис Даниил Медведев
14 ноября 2023, 02:04
Российским спортсменам посоветовали уезжать из страны ради результата
РИА «Новости»
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Российским спортсменам нужно уезжать из страны ради достижения результата, заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. Это касается не только футболистов, но и других российских атлетов.

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться», - заявил Березуцкий.

При этом экс-футболист отметил, что неважно, за какую страну и под каким флагом выступать. Березуцкий считает, что потратившему 15-20 лет на спорт атлету необходимо выступать, а для этого можно уехать «куда угодно», если есть возможность.

Ранее бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал российским футболистам уходить из РПЛ. Он считает, что уровень российской лиги упал, поэтому спортсменам нужно «убегать» и пробовать добиваться результата за границей.

Спортсмены Футбол
13 ноября 2023, 14:10
ФФККР поддержала Валиеву после четвертого места на Гран-при России
РИА «Новости»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержала фигуристку Камилу Валиеву, занявшую лишь четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. Выступление спортсменки прокомментировали на сайте федерации.

В ФФККР подчеркнули, что впервые стартовать спустя почти два месяца после показа новых программ на контрольных прокатах было бы непросто для любого. Талант и уникальность фигуристки никуда не исчезли.

«Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», - говорится в заявлении.

Отмечается, что даже выход Валиевой на лед в новом костюме «говорит о внимании к деталям», которое всегда отличало штаб тренера Этери Тутберидзе.

В федерации подчеркнули: то, что Камила Валиева продолжает выступление, свидетельствует о ее стойкости и твердом характере, что вызывает уважение.

Ранее тренер Алена Леонова назвала результат Валиевой на этапе Гран-при странным и неожиданным.

Фигурное катание Камила Валиева
13 ноября 2023, 13:06
Федун оценил игру «Спартака» в первом круге РПЛ
РИА «Новости»
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Первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 футболисты московского «Спартака» провели неудачно. Об этом заявил бывший владелец столичного клуба Леонид Федун в интервью «Спорт-Экспресс».

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, „Спартак“ должен бороться за более высокие места», - сказал он.

«Спартак» закрепился на шестой строчке турнирной таблицы с 24 очками. На первом месте пока «Краснодар». Команда набрала 32 очка. На второй строчке расположился «Зенит» с 30 баллами. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» - 25 очков.

Федун отметил, что не может назвать «Краснодар» сильнее красно-белых. По его словам, необходимо делать выводы и идти вперед.

Сборная России по футболу встретится на поле с кубинской национальной командой.

Товарищеский матч проведут в следующий понедельник, 20 ноября , в 19:30. Сборные сыграют на стадионе «Волгоград Арена».

Спартак Российская Премьер-Лига Футбол
13 ноября 2023, 12:29
Российский хоккеист Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Коламбус» со счетом 4:3. Российский нападающий Артемий Панарин продлил результативную серию до 14 матчей и повторил два рекорда, сообщил «Чемпионат».

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на площадке «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время и овертайм завершились с равным счетом, но серия буллитов принесла победу хозяевам. Заключительный счет составил 4:3.

Артемий Панарин набрал в нынешнем сезоне НХЛ 24 очка. Он продлил серию из 14 результативных матчей и благодаря этому повторил два рекорда. Играя за «Нью-Йорк Рейнджерс» такого же результата в сезоне-1972/73 достиг Род Жильбер. Среди россиян 14 матчей с результативными действиями сыграл в сезоне-1992/93 Дмитрий Квартальный, выступавший за «Бостон».

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Его команда 8 ноября обыграла «Монреаль Канадиенс».

Спортсмены Хоккей Артемий Панарин

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