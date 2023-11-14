Лучшие теннисисты России Медведев и Рублев сразились в Турине
В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».
В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP - 2023. Чемпион US Open - 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».
В Италии прошли матчи первого тура в Красной группе. Кроме Даниила Медведева и Андрея Рублева в нее вошли испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Встреча российских теннисистов длилась один час 31 минуту, первый сет - 55 минут. Даниил Медведев лидировал, первая партия окончилась со счетом 6:4, вторая - 6:2.
Победитель вместе с Александром Зверевым вышли в лидеры Красной группы. Следующими 14 ноября пройдут матчи второго тура Зеленой группы. Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Хольгер Руне - со Стефаносом Циципасом.
Даниил Медведев занял первое место рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов. Второе место за фигуристкой Александрой Трусовой.