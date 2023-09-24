«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

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«Побеждаем „Зенит“ на выезде! Браво, команда! Спасибо за характер и самоотдачу!», - отметила пресс-служба.

Мячи в ворота сине-бело-голубых забили Максим Глушенков на 60-й минуте и Наир Тикнизян (90 1). Пресс-служба «Локомотива» опубликовала кадры с эффектными голами. В составе «Зенита» забитым мячом отметился Матео Кассьерра на 22-й минуте игры. Футболиста Тикнизяна удалили с поля на шестой добавленной минуте.

В следующий раз «Локомотив» встретится на матче с ФК «Пари Нижний Новгород» 30 сентября. «Зенит» в тот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».

Ранее «Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Оренбургом» на домашнем стадионе в матче Российской премьер-лиги. Болельщики назвали матч лучшим в сезоне и поздравили команду с «блестящей волевой победой».