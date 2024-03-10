«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в матче РПЛ

Уже в самом начале команды обменялись голами. Счет в матче благодаря точному удару Рифата Жемалетдинова на второй минуте открыли хозяева. Спустя еще две минуты гости отыгрались - забил Артур Юсупов. Но в конце первого тайма «Локомотив» все же вышел вперед - отличился Максим Глушенков. На перерыв соперники отправились при счете 2:1.

В начале второго отрезка встречи Марсело Алвес вколотил мяч в ворота «Локомотива». Больше команды не забили, зато обменялись удалениями.

Сначала красную карточку получил полузащитник хозяев Артем Карпукас. За второй «горчичник» его удалили с поля на 53-й минуте. На 75-й после видеопросмотра нарушения главный судья удалил форварда гостей Серхио Кордову. В дополнительное время нападающий «Локомотива» вывел команду вперед, но мяч отменили. Как итог - ничья 2:2, москвичи набрали 32 очка и поднялись на пятую строчку РПЛ. Сочинцы с 13 баллами остались на последнем, 16-м месте.

В середине декабря \"Сочи\" возглавил бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено. До него командой руководил Александр Точилин.