03 декабря 2023, 20:44

«Локомотив» без главного тренера и капитана обыграл «Зенит»

РИА «Новости»
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Футболисты московского «Локомотива» обыграли на своем поле петербургский «Зенит» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась счетом 3:1, столичный клуб находится на шестой строчке турнирной таблицы.

У железнодорожников отличился Максим Глушенков - его признали лучшим игроком матча с «Зенитом».

«Макс провел прекрасную игру и забил два мяча в ворота петербуржцев: один прямым ударом с углового, а второй - головой после подачи Антона Миранчука», - сообщили в пресс-службе ФК «Локомотив» Москва.

В этот раз москвичи играли без главного тренера Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова. Первого дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитров, второго - за оскорбление судейской бригады. В отсутствие Баринова капитанскую повязку принял Артем Дзюба, он был очень доволен игрой. Футболист много лет отыграл за сине-бело-голубых.

«Хорош был сегодня! Действовал как капитан», - хватили Дзюбу фанаты.

«Молодцы, спасибо за игру, только побед», - прокомментировали пост железнодорожников в Telegram-канале радостные болельщики.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас стал претендентом на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги за 2023 год «Первая пятерка». В список вошли спортсмены не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своих команд в РПЛ.

ФК Зенит Спортсмены Футбол ФК Локомотив
03 декабря 2023, 20:32
Дубль Летунова помогу «Торпедо» обыграть «Динамо» в матче КХЛ
Unsplash
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Московское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Максим Летунов. Еще по одной шайбе забросили Алексей Кручинин и Василий Атанасов. Последний набрал очки в седьмом матче подряд. В команде гостей гол забил Илья Каблуков.

«Торпедо» с 47 очками расположился на пятой строчке в таблице Западной конференции. Там сейчас лидируют хоккеисты «Динамо» с 53 баллами. В следующем матче 5 декабря «бело-голубые» сразятся со «Спартаком». Нижегородская команда в этот же день сыграет с «Ладой» из Тольятти.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук сыграет за «Спартак» в матче КХЛ 24 декабря. Он выйдет на лед против «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча состоится в Москве на малой спортивной арене «Лужники».

Спортсмены Хоккей
03 декабря 2023, 17:22
Карпин жестко высказался о решении провести матч ЦСКА — «Ростов» во время снегопада
РИА «Новости»
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Решение провести матч между ЦСКА и «Ростовом» приняли люди, которые хотят «убить футбол». Сильный снегопад является серьезной причиной для переноса игры. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть», - отметил он.

Тренер добавил, что ранее специально приняли переход на систему «осень-весна», позволяющий избежать непогоды. Он напомнил, что решение о матче ЦСКА - «Ростов» даже не согласовали с ним.

«Спросите его (судью - прим. ред.), о чем он вообще думал… Это убийство футбола. У нас в России футбол и так себе, честно говоря», - признался Карпин.

Ранее полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал матч на заснеженном поле. По его словам, из-за снегопада резко ухудшилась видимость, что сильно мешало во время игры. Он заявил, что такие состязания - это «не футбол».

ЦСКА Футбол
03 декабря 2023, 17:01
«Это не футбол». Полузащитник «Ростова» Уткин — о матче против ЦСКА в снегопад
РИА «Новости»
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в беседе с «Матч ТВ» отметил, что игра против ЦСКА в снегопад — «не футбол». Он пожаловался на то, что ему в глаза летит снег.

«Я считаю, это не футбол, все. <…> Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе», - заявил футболист в перерыве после первого тайма 17-го тура МИР РПЛ.

Пока ЦСКА обыгрывает «Ростов» со счетом 1:0. Игра в Москве состоялась и началась в запланированное время, несмотря на непогоду. Нападающий ЦСКА реализовал пенальти на четвертой минуте.

На вопрос журналиста о том, чего не хватило «Ростову», чтобы забить мяч в ворота, Уткин ответил: «Не знаю, не видел», пояснив, что ему мешал снег. Исправить ситуацию, по его мнению, можно, если «забить гол и дальше играть», хотя «игрой это тяжело назвать».

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин назвал состязания с ЦСКА в сильный снегопад «бессмысленной» и пояснил, что в этих условиях они неминуемо превратятся в игру «бей-беги».

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в беседе с «Матч ТВ» отметил, что игра против ЦСКА в снегопад - «не футбол». Он пожаловался на то, что ему в глаза летит снег.

ЦСКА Спортсмены Футбол Снегопад
03 декабря 2023, 16:14
Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Кубке России
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в Тюмени, сообщило издание Sport24.

Спортсмен прошел дистанцию за 57 минут 15,9 секунды. На втором месте оказался Илья Семиков с отставанием в 2,2 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом Пермского края с 9 по 12 декабря.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до следующего уведомления.

Ранее стало известно, что белорусских атлетов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Мероприятие пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

Спортсмены Россия

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