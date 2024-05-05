05 мая 2024, 14:34

Лионель Месси впервые в карьере отдал пять голевых передач за матч

Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел самый результативный матч в своей карьере, отдав пять голевых передач. Об этом сообщила британская компания Opta, занимающаяся спортивной аналитикой.

Кроме того, впервые за карьеру аргентинский футболист выполнил шесть результативных действий за игру. По обоим пунктам он поставил рекорд профессиональной футбольной лиги Major League Soccer (MLS).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел самый результативный матч в своей карьере, отдав пять голевых передач. Об этом сообщила британская компания Opta , занимающаяся спортивной аналитикой.

«Интер Майами» выиграл у «Нью‑Йорк Ред Буллз» в домашнем матче со счетом 6:2. Месси забил один гол.

Журналист издания GOAL Джейкоб Шнайдер назвал Месси «инопланетянином» и отметил, что его достижения «неслыханны».

Спортсмен стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА. На церемонию награждения The Best FIFA Football Awards в Лондоне в январе-2024 он не приехал. Месси также признавали лучшим игроком в 2019 и 2022 годах.

Спортсмены Футбол Рекорды Лионель Месси
06 мая 2024, 07:52
Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1»
РИА «Новости»
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами, который стал шестым этапом чемпионата «Формулы-1».

Второе место в гонке занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110-ти этапах Гран-при. До этого лучшим результатом пилота в карьере было второе место. До Норриса победу на этапах Гран-при в составе «Макларена» одерживал Даниэль Риккардо в 2021 году.

Следующий этап чемпионата мира «Формулы-1» состоится в итальянском городе Имоле в период с 17 по 19 мая.

Формула 1
05 мая 2024, 20:22
Нападающего «Вашингтона» Овечкина оправдали за снижение результативности
РИА «Новости»
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан выступил в защиту хоккеиста Александра Овечкина в ответ на критику его результативности в матче с «Рейнджерс». Слова Маклеллана привело издание RMNB.

Овечкин взял на себя ответственность за поражение команды от «Рейнджерс» в последнем матче, «Вашингтон Кэпиталз» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли-2024 со счетом 0:4.

«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо - ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», - заявил Маклеллан.

Он добавил, что клуб потерял двух нападающих, в команду пришли молодые игроки. К тому же нынешний сезон для команды был утомительным, часто играли по два-три матча подряд каждую ночь, что особенно сложно для возрастных игроков.

В середине апреля гол Овечкина принес «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ Хоккей Вашингтон Александр Овечкин
05 мая 2024, 19:05
«Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу
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Московское «Динамо» обыграло в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб «Сочи» и вышло на первое место в таблице. Игра завершилась со счетом 3:2, решающий гол «бело-голубые» забили в дополнительное время.

У москвичей отличились Константин Тюкавин (53‑я минута), Бителло (85-я) и Муми Нгамале (90 5), у сочинцев - Сауль Гуарирапа (83-я) и Игнасио Сааведра (90-я).

Это победа стала четвертой подряд у клуба, который возглавляет чешский тренер Марцел Личка. По количеству набранных очков (50) команда сравнялось с «Зенитом» и «Краснодаром». В следующем туре динамовцев примет на своем поле калининградская «Балтика».

Ранее петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в домашнем матче чемпионата России по футболу с минимальным счетом. Гол у команды хозяев забил Клаудиньо.

Краснодар Российская Премьер-Лига Сочи Футбол Россия
05 мая 2024, 17:59
Футбольный клуб ПСВ впервые с 2018 года выиграл чемпионат Нидерландов
РИА «Новости»
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ПСВ обыграл «Спарту» в матче 32-го тура Эредивизии и досрочно получил статус 25-кратного чемпиона Нидерландов. Игра завершилась со счетом 4:2. Об этом сообщил «Чемпионат».

Футбольный клуб ПСВ набрал 87 очков после 32-х туров нидерландского чемпионата. Команда из Эйндховена обогнала «Фейеноорд» на 12 очков. У этого клуба есть игра в запасе, но даже в случае победы в каждом из оставшихся трех туров спортсмены из Роттердама не смогут обогнать ПСВ.

Игра проходила ожесточенно, уже на восьмой минуте гол забил полузащитник «Спарты» Абемли Мето Силу. Счет уравнялся на 19-й минуте после автогола защитника роттердамского клуба Саида Бакари.

На 26-йминуте мяч в ворота противника отправил нападающий ПСВ Жоан Бакайоко, но его одноклубник, нападающий Жоан Бакайоко через несколько минут забил гол в свои ворота. Следующее изменение в счете произошло только на 67-й минуте: Оливье Боскальи вновь вывел ПСВ вперед. Финальный гол забил Джордан Тезе на 78-й минуте.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на экс-игрока «Аякса» и сборной Нидерландов. Спортсмен отправлял сотрудницам клуба непристойные фотографии.

Спортсмены Футбол Нидерланды

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