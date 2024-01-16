16 января 2024, 07:01

Лионель Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Unsplash
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В Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года, сообщил «Чемпионат».

Легендарного футболиста наградили заочно - он не приехал на церемонию, но стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА. За этот приз боролись также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Последний набрал столько же очков, сколько Лионель Месси, но занял второе место по итогам голосования капитанов национальных команд.

Лионель Месси получил награду в третий раз, его признавали лучшим игроком года в 2019 и 2022 годах. Футболист обогнал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа в 2016 и 2017 годах.

Килиан Мбаппе в ноябре стал новым рекордсменом среди футболистов по числу забитых голов в возрасте до 25 лет. Он 300 раз попал в ворота соперников.

Спортсмены Аргентина Футбол Лионель Месси
15 января 2024, 23:51
Российский хоккеист обратился к программе помощи игрокам НХЛ
РИА «Новости»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги. Об этом журналист Адриан Дейтер сообщил в социальной сети Х.

«Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределенный срок», - написал он.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам, которые нуждаются в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ею, чтобы избавиться от психологических проблем.

В нынешнем сезоне Ничушкин успел провести 40 матчей, в которых отметился 42 (22 20) результативными действиями. Всего на счету хоккеиста в НХЛ 498 матчей и 263 очка.

Ранее Валерий Ничушкин получил звание лучшего игрока дня в НХЛ , отметившись двумя шайбами в игре с «Вегас Голден Найтс». Таким образом, россиянин вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.

В апреле 2023 года нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» оказался в центре скандала. В его номере в Сиэтле нашли пьяную девушку, которая впоследствии напала на врача.

НХЛ Хоккей
15 января 2024, 07:45
Даниил Медведев прошел во второй круг Australian Open
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии. Он оказался сильнее француза Теренса Атмана.

Россиянин прошел в следующую стадию турнира после медицинского отказа соперника от продолжения игры при счете 5:7; 6:2, 6:4; 1:0 в пользу Медведева.

Предварительной причиной отказа стали сильные мышечные судороги у Атмана. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 37 минут.

Во втором круге Медведев встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Россиянин является действующей третьей ракеткой мира. На первом месте рейтинга идет серб Новак Джокович, на второй строчке испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что во второй круг Australian Open вышел 26-летняя пятая ракетка мира Андрей Рублев , который победил на старте бразильца Тиаго Сейбот Уайлда.

Теннис Даниил Медведев
15 января 2024, 06:28
Суперкубок Испании достался мадридскому «Реалу»
Unsplash
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На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии завершился Суперкубок Испании. Главная награда турнира досталась мадридскому «Реалу», который обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Об этом сообщил «Чемпионат».

Финальный матч в Эр-Рияде прошел 14 января, его обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Счет открыли на седьмой минуте первого тайма, когда нападающий клуба «Реал» Винисиус Жуниор загнал мяч в ворота противника. Спустя три минуты он забил второй гол.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 33-й минуте принес своей команде единственный гол, но еще через четыре минуты судья назначил пенальти, и Винисиус Жуниор снова забил гол. Нападающий «Реала» Родриго забил последний мяч на 64-й минуте игры.

«Барселона» прошла в финал Суперкубка Испании после победы над «Осасуной», «Реал» обыграл «Атлетико». На тот момент будущий победитель занимал первую строчку турнирной таблицы.

Футбол Испания
15 января 2024, 00:31
Панарин установил новый рекорд по очкам в истории «Рейнджерс»
РИА «Новости»
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Российский нападающий Артемий Панарин быстрее всех в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» добрался до отметки в 400 очков. Об этом сообщили на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен провел в составе нью-йоркского клуба 310 матчей. На последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» он открыл счет на первой минуте и заработал одно очко, что позволило ему в сумме набрать 400 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал шестикратному обладателю Кубка Стэнли Марку Мессье, он набрал 400 очков за 322 игры.

Панарин заключил семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019 году. В составе «синерубашечников» россиянин забил 127 шайб и сделал 273 передачи.

Артемия Панарина после матча с «Сан-Хосе Шаркс» называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы , сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча.

НХЛ Рекорды История Артемий Панарин

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