Лионель Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Легендарного футболиста наградили заочно - он не приехал на церемонию, но стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА. За этот приз боролись также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Последний набрал столько же очков, сколько Лионель Месси, но занял второе место по итогам голосования капитанов национальных команд.

Лионель Месси получил награду в третий раз, его признавали лучшим игроком года в 2019 и 2022 годах. Футболист обогнал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа в 2016 и 2017 годах.

Килиан Мбаппе в ноябре стал новым рекордсменом среди футболистов по числу забитых голов в возрасте до 25 лет. Он 300 раз попал в ворота соперников.