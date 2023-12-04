04 декабря 2023, 07:58

Левандовский может покинуть «Барселону» досрочно

РИА «Новости»
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Польский нападающий Роберт Левандовский может уйти из испанской «Барселоны» досрочно. Об этом сообщило издание Sport.es.

Согласно информации источника, в контракте футболиста есть пункт, по которому руководство каталонцев имеет право расторгнуть трудовое соглашение, если Левандовский сыграет менее 55% от всех матчей в сезоне-2023/24.

В текущем сезоне поляк принял участие в 17 матчах за «сине-гранатовых», забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнерам. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Левандовский выступает за «Барселону» с лета 2022 года , вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее поляк с 2014 года играл в составе мюнхенской «Баварии», восемь раз выиграл чемпионат Германии и одержал победу в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

Футбол
04 декабря 2023, 06:52
Российский хоккеист Артемий Панарин стал первой звездой матча НХЛ
Unsplash
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Матч регулярного чемпионата НХЛ окончился для «Нью-Йорк Рейнджерс» победой над «Сан-Хосе Шаркс». Нападающий хозяев родом из России Артемий Панарин получил титул первой звезды встречи, сообщило РИА «Новости».

Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:5. Артемий Панарин провел на льду 19 минут 15 секунд, забросил три шайбы, сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча. По количеству четырехочковых хоккеист сравнял счет с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и обошел форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна.

Второй звездой матча признали форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мику Зибанежада, на счету которого два очка - по одной шайбе и передаче. Третью строчку занял нападающий той же команды Винсент Трочек с двумя передачами.

В конце ноября российские хоккеисты Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко забили четыре шайбы в матче «Коламбус Блю Джекетс» против «Бостон Брюинз». Они поставили новый рекорд.

НХЛ Хоккей Артемий Панарин
03 декабря 2023, 23:17
Дзюба рассказал, при каких условиях прекратит байкот СМИ
РИА «Новости»
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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба рекомендовал журналистам задавать нормальные вопросы, чтобы снять объявленный им бойкот прессе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что нужно, чтобы отменить бойкот прессе? Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы. Пока вы не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас», - заявил спортсмен.

Ранее футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев начали драку после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». Во время игры первый накричал на второго из-за допущенных ошибок. Пиняев ответил Дзюбе, что тот ходит пешком по полю. После встречи нападающий «наехал» на форварда, спортсмены стали драться, их с трудом удалось разнять.

Как заявил журналист Иван Карпов, о случившемся узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Руководитель заявил, что тренер команды Михаил Галактионов не контролирует обстановку в раздевалке.

Спортсмены Футбол Артем Дзюба
03 декабря 2023, 21:00
Абаскаля удалили в первом тайме матча с «Ахматом»
РИА «Новости»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул футболиста Бернарда Беришу в первом тайме матча 17-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Наставнику москвичей показали красную карточку и удалили.

Тренера «Спартака» взбесило, что форвард грозненской команды праздновал гол возле скамейки красно-белых, началась потасовка. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша по итогу стычки получил желтую карточку.

Первый тайм матча «Ахмат» - «Спартак» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее футболисты московского «Локомотива» без главного тренера и капитана обыграли петербургский «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 3:1. У железнодорожников отличился нападающий Максим Глушенков, забивший два гола.

Спортсмены Спартак Футбол
03 декабря 2023, 20:44
«Локомотив» без главного тренера и капитана обыграл «Зенит»
РИА «Новости»
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Футболисты московского «Локомотива» обыграли на своем поле петербургский «Зенит» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась счетом 3:1, столичный клуб находится на шестой строчке турнирной таблицы.

У железнодорожников отличился Максим Глушенков - его признали лучшим игроком матча с «Зенитом».

«Макс провел прекрасную игру и забил два мяча в ворота петербуржцев: один прямым ударом с углового, а второй - головой после подачи Антона Миранчука», - сообщили в пресс-службе ФК «Локомотив» Москва.

В этот раз москвичи играли без главного тренера Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова. Первого дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитров, второго - за оскорбление судейской бригады. В отсутствие Баринова капитанскую повязку принял Артем Дзюба, он был очень доволен игрой. Футболист много лет отыграл за сине-бело-голубых.

«Хорош был сегодня! Действовал как капитан», - хватили Дзюбу фанаты.

«Молодцы, спасибо за игру, только побед», - прокомментировали пост железнодорожников в Telegram-канале радостные болельщики.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас стал претендентом на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги за 2023 год «Первая пятерка». В список вошли спортсмены не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своих команд в РПЛ.

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