Лев Яшин вошел в список 33 лучших игроков ЧМ по футболу

Олимпийского чемпиона 1956 года Льва Яшина признали одним из лучших спортсменов - участников чемпионатов мира по футболу. Он занял 16-е место рейтинга по версии издания FourFourTwo.

Журналисты вспомнили, какие игроки проявили себя на мундиале ярче остальных, и составили топ-33 футболистов. Первое место занял Пеле, который выиграл свой дебютный чемпионат в 17 лет. Последнее досталось атакующему полузащитнику Теофило Кубильясу из Перу.

Советский футболист Лев Яшин оказался примерно посередине - на 16-й строчке. Авторы рейтинга заявили, что вратарь по прозвищу «черный паук» играл ключевую роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. Он стал единственным российским спортсменом, попавшим в этот список.

Льва Яшина и нападающего Олега Блохина включили также в топ-100 лучших игроков за всю историю футбола. Первое место в этом рейтинге досталось нападающему Лионелю Месси.