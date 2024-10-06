Легенду отечественного хоккея Михайлова поздравили с 80-летним юбилеем

Свой путь в хоккее спортсмен начал в 1960-х годах в саратовском «Кристалле», а затем перешел в московский «Локомотив». Большую часть карьеры Михайлов провел в ЦСКА - с 1967 по 1980 годы. Именно в его составе он стал 11-кратным чемпионом СССР.

«С появлением Михайлова на льду трибуны начинали реветь, потому что знали, если нападающий в игре - матч завершится победой», - отметили в клубе.

За 572 матча в чемпионате СССР легенда отечественного хоккея забросил рекордные 428 шайб и сделал 224 результативные передачи. Среди советских хоккеистов Михайлов заработал наибольшее количество очков: 652.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером. Именно под руководством легендарного хоккеиста российская сборная впервые завоевала золотые медали чемпионата мира 1993 года и заняла второе место в 2002 году.

Президент Владимир Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручили за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.