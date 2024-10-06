06 октября 2024, 14:12

Легенду отечественного хоккея Михайлова поздравили с 80-летним юбилеем

РИА «Новости»
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Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Борису Михайлову исполнилось 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного ЦСКА.

Свой путь в хоккее спортсмен начал в 1960-х годах в саратовском «Кристалле», а затем перешел в московский «Локомотив». Большую часть карьеры Михайлов провел в ЦСКА - с 1967 по 1980 годы. Именно в его составе он стал 11-кратным чемпионом СССР.

«С появлением Михайлова на льду трибуны начинали реветь, потому что знали, если нападающий в игре - матч завершится победой», - отметили в клубе.

За 572 матча в чемпионате СССР легенда отечественного хоккея забросил рекордные 428 шайб и сделал 224 результативные передачи. Среди советских хоккеистов Михайлов заработал наибольшее количество очков: 652.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером. Именно под руководством легендарного хоккеиста российская сборная впервые завоевала золотые медали чемпионата мира 1993 года и заняла второе место в 2002 году.

Президент Владимир Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручили за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

ЦСКА Спортсмены Хоккей
29 сентября 2024, 12:03
Победитель турнира UFC в Париже обругал Макрона за глобалистскую программу
Global Look Press
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано, одержавший победу на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, нецензурно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мойкано подверг жесткой критике французского лидера, назвав его глобалистом, который «пытается протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Поединок между Мойкано и представляющим Францию Бенуа Сен-Дени состоялся 28 сентября. Бразилец одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда врачи не позволили Сен-Дени продолжить бой из-за серьезных травм.

Ранее Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Авторы ресурса шутили об ориентации французского лидера и половой принадлежности его жены.

UFC Эммануэль Макрон
26 сентября 2024, 19:31
Фигуристка Парсегова до сих пор не погасила долг перед «Ангелами Плющенко»
РИА «Новости»
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Семья Парсеговых до сих пор не погасила долг перед академией «Ангелы Плющенко». Об этом продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале.

«Ни на расчетный счет Академии, ни в кассу Академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель», - написала она.

Рудковская напомнила, что если средства будут получены, то их направят на благотворительность, как и обещал ранее ее супруг и основатель академии Евгений Плющенко.

В первых числах сентября Никулинский районный суд Москвы обязал Парсеговых выплатить около 1,9 миллиона рублей по гражданскому делу от «Ангелов Плющенко» за уход спортсменки.

Академия фигурного катания обратилась с иском в суд после того, как Парсегова ушла в группу Этери Тутберидзе.

«Ангелы Плющенко» озвучили требование взыскать деньги, затраченные на подготовку спортсменки

Долги Благотворительность Фигурное катание Суд Евгений Плющенко Яна Рудковская Этери Тутберидзе Москва
26 сентября 2024, 18:45
Сын Хуана Антонио Самаранча обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
РИА «Новости»
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Хуан Антонио Самаранч — младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Хуан Антонио Самаранч - младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Самаранч-младший заявил, что Россия в 2022 году нарушила олимпийское перемирие. Когда причины для отстранения исчезнут, подчеркнул он, МОК придется «усердно поработать, чтобы вернуть» страну.

Ранее стало известно, что Самаранч стал одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы пройдут в марте 2025 года. Действующий глава организации - Томас Бах - отказался выдвигаться на новый срок и выразил надежду, что его решение пойдет на пользу движению.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России президентом МОК станет человек, который будет самостоятельной фигурой и вернет движение к традиционным стандартам.

Россия Международный олимпийский комитет
19 сентября 2024, 19:45
Московские производители примут участие в парусной регате
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Столицы производитель часов и хронометров «Полет-Хронос» организовал парусную регату, в которой примут участие столичные промышленники. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Подобные мероприятия способствуют развитию сотрудничества между бизнесом и городом, а также предоставляют уникальную возможность для поиска новых партнеров, обмена профессиональным опытом и идеями», - заявил он.

На соревнования зарегистрировались 27 экипажей из разных городских компаний - производители медицинских изделий, нефтяники, IT-специалисты и многие другие. Многие участники регаты, по словам Гарбузова, встанут под парус в первый раз.

Соревнования получили название «Кубок 6МХ» в честь одного из первых хронометров, выпущенных в 1947 году. Сейчас такое название носит цех мелкосерийного производства.

«Наш завод проводит регаты дважды в год, ставя перед собой важную цель - вовлечь людей в парусный спорт. Грядущее соревнование приурочено к 300-летию морской почты», - заявил замгендиректора завода Алексей Ткаченко.

Он уточнил, что к юбилею погасят почтовую марку и изготовят специальный набор, один из экземпляров которого полетит на МКС.

Впервые такое соревнование прошло в 2021 году в Севастополе. Теперь ему присвоили статус всероссийского.

Промышленность Москва

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