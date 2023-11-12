Легендарного советского борца госпитализировали с разрывом брюшной аорты

По информации источника, сначала у 80-летнего Игуменова сильно заболел живот, после чего выступил холодный пот и появилась слабость. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, медики поставили диагноз и отвезли прославленного спортсмена в больницу.

Игуменов - чемпион Европы, пятикратный чемпион мира и многократный чемпион СССР.

В 29 лет спортсмен завершил выступления и возглавил национальную сборную СССР. Под его руководством команда выиграла восемь из 10 золотых медалей на чемпионате мира в 1975 году.

На Олимпиаде в 1976 году сборная СССР выиграла семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, за что Игуменов получил Орден Ленина и стал заслуженным тренером СССР.