12 ноября 2023, 18:41

Легендарного советского борца госпитализировали с разрывом брюшной аорты

РИА «Новости»
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Бывшего тренера олимпийской сборной России по греко-римской борьбе Виктора Игуменова экстренно доставили в больницу с подозрением на разрыв брюшной аорты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, сначала у 80-летнего Игуменова сильно заболел живот, после чего выступил холодный пот и появилась слабость. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, медики поставили диагноз и отвезли прославленного спортсмена в больницу.

Игуменов - чемпион Европы, пятикратный чемпион мира и многократный чемпион СССР.

В 29 лет спортсмен завершил выступления и возглавил национальную сборную СССР. Под его руководством команда выиграла восемь из 10 золотых медалей на чемпионате мира в 1975 году.

На Олимпиаде в 1976 году сборная СССР выиграла семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, за что Игуменов получил Орден Ленина и стал заслуженным тренером СССР.

Спортсмены Больницы Врачи
12 ноября 2023, 18:11
Ученица Плющенко выиграла 4-й этап Гран-при России. Валиева — четвертая
РИА «Новости»
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Фигуристка Софья Муравьева победила на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Ученица Евгения Плющенко набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла.

На втором месте оказалась Алина Горбачева с 219,02 балла. Дарья Садкова с показателем 214,54 балла стала третьей.

Камила Валиева с 213,59 балла не вошла в тройку лидеров, заняв четвертую позицию. Пятой стала Арина Кшецкая (189,72), Мария Талалайкина - шестой (183,29).

Замкнули первую десятку Рената Губашева (169,93), Полина Свириденко (169,50), Карима Аскарова (162,21) и Валерия Овчинникова (159,89).

В минувшую пятницу, 10 ноября, стало известно о завершении слушаний по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Решение по нему CAS вынесет в январе 2024 года.

Разбирательства связаны с тем, что в пробе Валиева от 25 декабря 2021 года выявили триметазидин. Причем результаты проверки опубликовали только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. На тот момент россиянка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигурное катание Камила Валиева
12 ноября 2023, 16:43
МИД России напомнил МОК о недопустимости дискриминации спортсменов
РИА «Новости»
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Спорт не приемлет любой формы дискриминации, в том числе по политическому принципу. Об этом в Telegram-канале напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который говорил, что спорт должен быть политически нейтрален, но не может находиться вне политики.

«Напомню, спорт еще не приемлет какой-либо формы дискриминации - языковой, расовой, религиозной, по социальному и национальному происхождению, сексуальной ориентации, политическому характеру, рождению или иному статусу, обладанию собственности. Как много из олимпизма попрано, искажено и предано забвению», - написала она.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских спортсменов на соревнования под своей эгидой, но в нейтральном статусе, без гимна, флага и национальной символики на одежде. В комитете подчеркивали, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 «примут в соответствующие сроки».

Ранее Бах заявил, что предложение допустить Россию к Олимпийским играм в 2024 году поддерживают большинство руководителей спортивных федераций.

Мария Захарова Международный олимпийский комитет
12 ноября 2023, 12:46
Брат Нурмагомедова сделал заявление на фоне скандала с допингом
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Выступающий в Bellator российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с лекарствами. Об этом он написал в социальной сети.

«Запрещенное вещество попало в мой организм через препараты, которые прописал врач. За несколько месяцев до поединка с Примусом я провел курс лечения, однако не сообщил об этом атлетической комиссии заранее. Они провели свое расследование, я предоставил соответствующие медицинские справки и выписки, из-за чего срок дисквалификации составил шесть месяцев, а не больше», - сообщил боец.

В субботу стало известно, что атлетическая комиссия Калифорнии дисквалифицировала бойца на полгода за наличие запрещенного вещества в допинг-пробе. Его последний поединок с представителем США Брентом Примусом аннулировали, а также оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Боец является братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональной карьере Усман провел 18 боев и одержал 18 побед, он владеет чемпионским поясом Bellator в легком весе.

Допинг Россия Смешанные боевые искусства MMA
12 ноября 2023, 07:39
Российский боец Павлович уступил нокаутом британцу Аспинэллу на турнире UFC
Соцсети
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Российский боец Сергей Павлович проиграл представителю Великбританции Тому Аспинэллу в соглавном бою на турнире UFC 295.

UFC

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